Tak piesi powodują wypadki. Grubo ponad 50 proc. to nieostrożne wejście na jezdnię

O bezpieczeństwie na polskich drogach piszemy więcej na stronie głównej gazeta.pl. I zawsze stajemy po stronie pieszych, zwracając uwagę, że to właśnie niechronionych uczestników ruchu należy chronić. Pieszy podczas wypadku zawsze jest na straconej pozycji, a nawet drobne zdarzenie może się dla niego skończyć tragicznie. Jeśli jesteście z obozu ludzi, którzy lubią mówić o pieszych jako o "świętych krowach ", to polecamy zapoznać się kilkoma liczbami z policyjnego raportu. W 2022 r. kierowcy samochodów osobowych spowodowali w Polsce 13 945 wypadków, kierowcy samochodów ciężarowych prawie 1700, a rowerzyści - 1304.

Ile wypadków powodują piesi w Polsce?

Dla porównania piesi spowodowali 1 084 wypadki, co odpowiada za 5,1 proc. wszystkich. Jak to wygląda w relacji kierowca - pieszy? Policja podaje, że rok temu doszło do 4 609 potrąceń pieszych,w ich wyniku 453 osoby zginęły (w tym 452 pieszych), a 4 447 zostało rannych (w tym 4 235 pieszych). - Najwięcej wypadków i ofiar wśród pieszych spowodowali kierujący pojazdami, głownie kierujący samochodami osobowymi - czytamy w raporcie. To aż 76,1 proc. z nich.

Dlatego odłóżmy wojenki na bok i przejdźmy do najważniejszego. Jak piesi mogą sami poprawić swoje bezpieczeństwo?

Jak piesi powodują wypadki? Cztery grzechy główne

Wiemy już, że piesi spowodowali 1 084 wypadki, ale teraz zagłębmy się w policyjny raport. W ich wyniku śmierć poniosło 201 osób (10,6 proc. ogółu zabitych), a obrażenia ciała odniosły 904 osoby (3,7 proc. ogółu rannych). Policja podkreśla, że rok do roku odnotowano tutaj poprawę. Wypadków było mnie, a ich skutki mniej poważne. W porównaniu z 2021 r. w 2022 r. piesi spowodowali o 134 wypadki mniej. To aż 11 proc. Jeśli spojrzymy na najczęstsze przyczyny wypadków z winy pieszych, to jest spore pole do poprawy. To cztery główne grzechy pieszych:

wejście na jezdnię bezpośrednio przed jadącym pojazdem – 539 wypadków (tj. 49,7 proc. wszystkich wypadków spowodowanych przez pieszych),

wejście na jezdnię zza pojazdu, przeszkody – 138 wypadków (12,7 proc.),

przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym – 110 wypadków (10,1 proc.),

wejście na jezdnię przy czerwonym świetle – 96 wypadków (8,9 proc.).

Na dalszych miejscach jest: leżenie, klęczenie, stanie na jezdni (policja klasyfikuje te trzy rzeczy jako jedną przyczynę), chodzenie nieprawidłową stroną drogi, zatrzymywanie się i cofnięcie.

Łatwo poprawić te statystyki, ale trzeba wyrobić sobie kilka nawyków

Kiedyś przy okazji akcji edukacyjnej #PRZEPISUJ, podczas której wyjaśnialiśmy nowe zasady pierwszeństwa na przejściach dla pieszych przygotowaliśmy taką krótką listę zachowań pieszego:

Nie stój w okolicach przejść dla pieszych, jeśli nie zamierzasz przez nie przejść. Wprowadzasz niepotrzebną niepewność wśród kierowców.

Nie wchodź na przejście, jeśli widzisz pędzący samochód. Nawet jeśli jego kierowca cię zauważy, może nie zdążyć wyhamować. Na drodze nie chodzi o to, by za wszelką cenę korzystać z przysługującego nam pierwszeństwa. Chodzi o bezpieczne dotarcie do celu.

Jeśli chcesz przejść przez przejście, staraj się nawiązać kontakt wzrokowy z kierowcą. Będziesz mieć pewność, że cię widzi i dobrze odczytuje twoje zamiary.

Nie bierz za pewnik tego, że jeśli jeden kierowca zatrzymał się, by ustąpić ci pierwszeństwa, drugi zrobi to samo.

Jeśli coś ogranicza ci widoczność na przejściu dla pieszych to zakładaj, że po niewidocznym dla ciebie fragmencie drogi pędzi kierowca, który cię nie widzi.

To proste zasady, ale korzystanie z nich może znacząco poprawić bezpieczeństwo pieszych. Na pewno wyeliminowałyby główną przyczynę wypadków, których są sprawcą.