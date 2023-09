Policja ma kolejny bat na kierowców. Użyli go policjanci z Mławy

Nie da się ukryć, że wielu kierowców, ale także i niezmotoryzowanych uczestników ruchu, podchodzi do przepisów nie jak do prawa, którego należy przestrzegać, ale jak do luźnych wskazówek. W końcu, dlaczego taki kierowca ma się np. zatrzymać przed znakiem "Stop", skoro nie widzi nikogo w pobliżu? Niestety, takie lekkomyślne postępowanie może doprowadzić do prawdziwej tragedii. Co najgorsze, wielu kierowców pozwala sobie na tego typu wybryki, zwłaszcza wtedy, gdy wydaje się im, że nie poniosą konsekwencji.

Właśnie dlatego policjanci coraz częściej korzystają z różnych narzędzi, które pomagają w zwalczaniu takich zachowań. Ostatnio na topie są drony, które z niebywałą skutecznością pozwalają na wyłapywanie kierowców łamiących przepisy. Okazuje się, że w policyjnym arsenale znajdują się także inne zabawki. Mowa tutaj m.in. o mobilnym systemie kamer ICam. Dzięki niemu policjanci mogą z ukrycia monitorować obszary, zwłaszcza przejścia dla pieszych i skrzyżowania, na których dochodzi do największej liczby wykroczeń. Właśnie takim zestawem posłużyli się ostatnio stróże prawa z Mławy.

System ICam w akcji. Policjanci bezlitośni

27 września funkcjonariusze mławskiej drogówki, a także wydziału prewencji komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu, przyjrzeli się zachowaniu kierowców m.in. na ruchliwej ul. Warszawskiej, przy skrzyżowaniu z drogą krajową nr 7 oraz na ul. Sienkiewicza, gdzie dochodziło do wypadków z udziałem pieszych.

Jak przekazuje asp.szt. Anna Pawłowska z mławskiej komendy, główne przewinienia kierujących, ujawniane w trakcie działań to niestosowanie się do znaku STOP, niestosowanie się do znaku P-4 "linia podwójna ciągła", wjazd na skrzyżowanie na czerwonym świetle, przejeżdżanie rowerem przez przejście dla pieszych. Jak dodaje oficer prasowa, przyłapani kierowcy zostali ukarani odpowiednimi mandatami. Co więcej, w jednym przypadku policjanci sporządzili wniosek o ukaranie do sądu.

Co ciekawe, policjanci z Mławy dopiero po raz pierwszy korzystali z systemu ICam. Dostrzegając jednak bardzo duży potencjał urządzenia i jego skuteczność, już teraz zapowiadają dalsze akcje z jego użyciem. "W celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie miasta działania kontrolne z wykorzystaniem mobilnego systemu kamer ICam, będą powtarzane" - przekazała asp.szt. Pawłowska.