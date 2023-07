Tę aplikację zrobił Polak. Kierowcy oszczędzają dzięki niej na paliwie

Motoryzacyjne ciekawostki znajdziesz również w tekstach publikowanych w serwisie Gazeta.pl.

REKLAMA

Za aplikacją Fuelio stoi Polak – Adrian Kajda. Prace nad programem rozpoczął jeszcze w roku 2012. W tamtym czasie po prostu chciał zbudować testowy program na potrzeby systemu Android. Szukał sposobów na obycie z językiem programowania. Efekt prac był jednak zaskakująco dobry. Program pozwalający m.in. na śledzenie tankowań, kalkulację spalania i kosztów paliwa czy zapis miejsc tankowań na mapie szybko spodobał się użytkownikom.

Zobacz wideo Drugie tyle na drodze ekspresowej. Mandat 2,5 tys. zł dla kierowcy BMW

Polskie Fuelio robi światową karierę. We Włoszech wzrost pobrań o 270 proc.

Potencjał Fuelio w roku 2015 dostrzegła słowacka firma Sygic. Zgłosiła się do twórcy i zaproponowała mu patronat. Pan Adrian miał otrzymać środki na dalsze rozwijanie jej funkcjonalności. Słowacy nie chcieli zmieniać nic w formule programu. Takie podejście sprawiło, że dziś Fuelio może się pochwalić ilością pobrań przekraczającą 5 milionów. Program na swoje telefony ściągnęli nie tylko Polacy, ale także mieszkańcy pozostałych krajów Europy czy obu Ameryk. Co więcej, tylko w marcu roku 2023 dzienna liczba aktywnych użytkowników wzrosła średnio o 75 proc. To bardzo dobry wynik.

W zeszłym roku szczególnie mocno Fuelio zainteresowali się Włosi. Liczba pobrań w tym kraju wzrosła o 270 proc. W Rumunii aplikacja osiągnęła wzrost na poziomie 224 proc., Hiszpanii prawie 139 proc., a Francji 75 proc.

To polska alternatywa dla Map Google. Kierowcy oceniają ją na 4,3 gwiazdki

Fuelio jest stale aktualizowana. Polska aplikacja z nowymi funkcjami

Fuelio w zgodzie z życzeniem Sygic jest cały czas rozwijane. W ramach ostatniej aktualizacji program otrzymał opcję pozwalającą na wyszukiwanie stacji paliw z najniższymi cenami w okolicy. Punkty są wskazywane na podstawie danych dotyczących lokalizacji urządzenia, z którego korzysta kierujący. Poza tym opcja informująca o cenach paliw pozwala na obserwowanie trendów rynkowych. Prowadzący może kontrolować, jak zmieniają się ceny.

Fuelio: paliwo, koszty, rejestrator GPS, spalanie fot. Fuelio / Google Play

Co zadecydowało o sukcesie aplikacji Fuelio?

Polak opracowując aplikację, przygotował nie tylko różne wersje językowe. Stara się także stale aktualizować program o kolejne opcje, a do tego udostępnia go całkowicie darmowo. Nie ma tu żadnych ukrytych kosztów, dodatkowych, płatnych opcji czy również uciążliwych reklam wyświetlanych po odpaleniu interfejsu. Każdy z tych czynników ma wpływ na świetne noty, które uzyskuje Fuelio.