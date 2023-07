Kierowca nie śpieszył się powoli. Spóźnił się jeszcze bardziej, a na dodatek z mandatem

Przysłowia są skarbnicą mądrości, dlatego nie bez powodu mówi się, że nadmierny pośpiech nie prowadzi do niczego dobrego. W wyniku pogoni za stratą czasu łatwo o popełnienie błędu, a szczególnie narażeni na zwiększenie tempa są kierowcy pojazdów mechanicznych. Nabieranie prędkości przychodzi bardzo łatwo, ale wraz z jej wzrostem m.in. rosną wynikające z przesadnego pędu zagrożenia oraz konsekwencje. O niebezpiecznych sytuacjach na drogach piszemy codziennie na Gazeta.pl.

Policjanci jak mantrę powtarzają, że nadmierna prędkość prowadzi do niebezpiecznych zdarzeń drogowych. Pośpiech, brak uwagi i koncentracji może doprowadzić do nieodwracalnych w skutkach wypadków. Zachowując bezpieczną prędkość i dostosowując ją do warunków panujących na drodze, spada ryzyko kolizji lub wypadku.

122 km/h na pięćdziesiątce

Bardzo szybko jadącego kierowcę zatrzymali wrocławscy policjanci. 60-latek prowadzący osobową Toyotę na jednej z ulic Wrocławia, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h, pędził aż 122 kilometry na godzinę. Tak wskazał policyjny miernik laserowy, wykorzystywany w codziennej pracy przez funkcjonariuszy.

Kierowca pędził do centrum miasta po znajomych

Wartość ponad dwukrotnie wyższa niż dozwolona spotkała się surową karą. Mężczyzna, który wyjaśnił policjantom, że śpieszy się po znajomych do centrum miasta, zgodnie z taryfikatorem za to wykroczenie otrzymał mandat 2500 zł i 15 punktów karnych. Nie był to jednak koniec kar. 60-latek jechał bez zapiętych pasów bezpieczeństwa, za co do mandatu doliczono 100 zł oraz 5 punktów karnych. Na koniec obligatoryjne za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w obszarze zabudowanym funkcjonariusze zatrzymali prawo jazdy kierującego na 3 miesiące.