Panie Jerzy, domyślam się, o co Panu chodziło, ale 0,7 promila to jednak nie błahostka

Przeglądając sieć natknąłem się na wywiad z panem Jerzym Stuhrem, który zresztą ukazał się "na łamach" Gazety.pl (znajdziecie go pod tym linkiem). Angelika Swoboda pytając o jedno z przykazań dekalogu człowieka kultury, jaki Stuhr zamieścił w swojej książce "Bieg po linie", bardzo kulturalnie i zarazem zgrabnie zagadnęła gwiazdę polskiego kina o jego niechlubną kolizję w Krakowie. Muszę się wam szczerze przyznać, że nie spodziewałem się po panu Jerzym takiej odpowiedzi.

Kolizja po alkoholu? E tam, błahostka

Dziewiątym przykazaniem człowieka kultury zdaniem Jerzego Stuhra jest bycie "zawsze w zgodzie z obowiązującym prawem: od drogowego, poprzez państwowe i boskie". Dziennikarka zapytała go więc, jak ma się to do kolizji, której był sprawcą. Aktor wprost stwierdził, że w sumie nic się nie stało, a wszystko to "mogło zostać spreparowane, być może jako element nagonki na mnie". Na pytanie o kwestię zasądzonych kar, Stuhr powiedział, że nie chce o tym rozmawiać - "Tak jak mówiłem, okazało się, że wszystko to była jakaś kompletna błahostka. Nikomu nic poważnego się nie stało".

Właśnie w tym momencie nerwowo złapałem się za twarz, bojąc się o swoje gałki oczne, które z powodu mojego zaskoczenia mogłyby niechybnie wypaść z orbit. Sprawa rzeczywiście mogłaby zostać oceniona jako "błahostka" gdyby nie jeden, maluteńki szczególik. Pan Jerzy po kilku miesiącach od zdarzenia najwidoczniej zapomniał, że prowadził, co tu dużo pisać - po pijaku. W chwili zdarzenia w jego krwioobiegu krążyło 0,73 promila alkoholu. Sam zresztą stwierdził, że wypił wtedy "kilka kieliszków wina za dużo". Teraz wydaje się, że to nie było wino, tylko sok, a policjanci odczytując wynik z alkomatu przeoczyli zero po przecinku.

Nikt nie jest święty. Nawet ja. Przeglądając się dzisiaj w lustrze, nie dostrzegłem skrzydeł, ani też aureoli. Może jutro coś się w tej kwestii zmieni i będę mógł w końcu napisać do Papieża Franciszka, żeby mnie za życia beatyfikował. Wielu kierowców ma na swoim koncie wiele grzeszków — przekraczają prędkość, wymuszają pierwszeństwo itd. Oczywiście, wielu uchodzi to na sucho. Nawet panu Jerzemu ta kompletnie niegroźna kolizja (kierowca skutera nawet nie upadł; dosłownie nic się tam strasznego i wołającego o pomstę do nieba nie stało) uszłaby płazem. Problem w tym, że aktor nie popełnił jakiegoś drobnego przewinienia, ale dopuścił się przestępstwa. Usiadł za kierownicą będąc PIJANYM.

Obywatel Jerzy S. Nie byłoby afery, gdyby nie alkohol

Nie chcę się zagłębiać w to, czy rzeczywiście doszło do prowakacji, a kierowca jednośladu był typem pokroju Andrzeja Hadacza (znany internetowej społeczności prowokator, twórca słynnego już okrzyku "Gdzie jest krzyż?"). Tak czy inaczej, Stuhr swoim nieodpowiedzialnym zachowaniem bardzo nadszarpnął swój wizerunek. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że nie miał w sobie głosu rozsądku, który powstrzymałby go przed prowadzeniem. Aktor miał jechać na wywiad, o którym zapomniał. Może wystarczyłoby zadzwonić do dziennikarza, grzecznie przeprosić, wytłumaczyć sytuację i przesunąć termin? No i tutaj właśnie pojawia się problem wpływu alkoholu na człowieka.

Stuhr po "kilku kieliszkach wina za dużo" czuł się dobrze (sam zresztą to stwierdził), a procenty sprawiły, że ryzykowny pomysł prowadzenia samochodu nie wydał mu się dziwny, czy też nierozsądny. Nie chcąc więc rozczarować redaktora, pojechał na spotkanie. Wielu z nas po paru głębszych też czuje się dobrze, a nawet lepiej niż dobrze. Nagle stajemy się przebojowi, pełni uroku, a reakcje towarzystwa na nasze poczucie humoru sprawiają, że zaczynamy snuć plany kariery w stand-upie. W przypadku gwiazdora procenty doprowadziły do opłakanych dla jego wizerunku skutków.

Wydaje mi się, że panu Jerzemu mówiącemu o "błahostce" chodziło o to, że w wyniku kolizji nikt nie ucierpiał i w rzeczywistości nic groźnego się nie stało. Niestety, nie można podchodzić do tej kwestii w taki sposób. Stało się i to dużo - doświadczony życiowo człowiek o wielkim autorytecie usiadł za kierownicą pijany. Fakt ten już sam w sobie rzuca długi cień i rozpoczyna debatę na temat kultury picia w Polsce i poczucia odpowiedzialności w narodzie.

Drodzy kierowcy. Uczcie się na cudzych błędach, bo lekcje na naszych własnych są zdecydowanie bardziej bolesne. Należy wyrobić w sobie radykalne podejście - nigdy nie wsiadajmy za kierownicę samochodu czy innego pojazdu, gdy piliśmy alkohol. Nawet po łyku piwa, kieliszeczku wina. Alkohol i motoryzacja to pojęcia, które się nie łączą. Chyba że mowa o napędzaniu silników czy czyszczeniu opornych zabrudzeń.