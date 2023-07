Producenci ukrywają tę naklejkę zwykle w dwóch miejscach. Przyda się w nagłej sytuacji

Więcej praktycznych porad eksploatacyjnych znajdziesz również w tekstach publikowanych w serwisie Gazeta.pl.

Wyobraźmy sobie taki scenariusz. Kierowca porusza się w trasie i nagle odkrywa, że w jednym z kół jest mniejsze ciśnienie powietrza. Informuje go o tym zmieniający się tor jazdy lub kontrolka pojawiająca się na tablicy zegarów. Co wtedy? Odpowiedź wydaje się prosta. Wystarczy podjechać na pobliską stację i dopompować koło. Tylko do jakiej wartości? No właśnie...

Gdzie znaleźć naklejkę wskazującą stopień napompowania kół?

Kierujący nie zawsze musi mieć wiedzę w zakresie właściwego ciśnienia powietrza w oponach w danym pojeździe. Prowadzenie jeszcze nie oznacza przecież posiadania doktoratu z konstrukcji konkretnego auta. Całe szczęście informacja w tej sprawie nie jest wiedzą tajemną zarezerwowaną wyłącznie dla mechanika. Dane te można bowiem znaleźć w każdym samochodzie – są naniesione na specjalnej naklejce.

Gdzie można znaleźć taką naklejkę? Typowe miejsca są dwa. Jest to albo słupek B po stronie kierowcy. Widać ją po otwarciu drzwi. Alternatywnie wlepka może pojawić się pod klapką wlewu paliwa.

Producent podaje optymalne ciśnienie dla rozmiarów felg i opon homologowanych

Bardzo ważne jest to, że informacja pojawiająca się na naklejce jest niezwykle wszechstronna. Producent zazwyczaj podaje optymalne wartości ciśnienia powietrza z podziałem na rozmiary felg i opon oraz obciążenie pojazdu (np. ilość pasażerów czy bagaży w kufrze). Wystarczy wybrać jeden z przypadków, a następnie dopompować koła do ciśnienia określonego przez wytwórcę danego pojazdu. Problem może się pojawić tylko w jednym przypadku. Gdy kierowca, wymieniając opony lub felgi, zrezygnuje z rozmiarów homologowanych dla danego typu pojazdu. W takim przypadku wartość ciśnienia musi dobrać nieco "na oko" albo w zgodzie ze wskazówkami mechanika lub wulkanizatora.

Zbyt niskie ciśnienie jest niebezpieczne. Pamiętaj o tym!

Informacja zawarta na naklejce i przede wszystkim regularna kontrola ciśnienia powietrza w oponach są bardzo ważne. I to z kilku powodów. Zbyt niskie ciśnienie wydłuża drogę hamowania, wpływa na gorsze zachowanie się samochodu w zakręcie, potęguje efekt aquaplaningu i zwiększa spalanie. Zbyt wysokie ciśnienie zmniejsza powierzchnię styku opony z asfaltem i sprawia, że bieżnik jest ścierany w nierównomierny sposób, a do tego auto staje się bardziej podatne na poślizgi.

Warto w tym punkcie pamiętać o jeszcze jednej rzeczy. Wartość ciśnienia powietrza w kołach zmienia się wraz ze skokami temperatur. Czujniki ciśnienia mogą reagować na taką sytuację. Po każdorazowym dopompowaniu kół trzeba je zatem zaprogramować na nowo. Albo przy pomocy dedykowanego przycisku, albo opcji w komputerze pokładowym.