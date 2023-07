MOL wprowadził nową promocję na paliwa. Nawet 45 groszy na litrze

MOL wprowadza kolejną promocję na paliwa. Nowy program lojalnościowy MOL Move, który od środy 19 lipca funkcjonuje w całej Polsce, umożliwia kierowcom tańsze tankowanie. Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie Gazeta.pl

45 groszy zniżki na litrze na stacjach MOL

Jak można przeczytać w oficjalnym komunikacie koncernu - "Po pobraniu aplikacji MOL Move użytkownicy mają dostęp do czterech kuponów na tankowanie paliw EVO ze zniżką 35 gr za litr i ekstra kuponu ze zniżką aż 45 gr za litr na tankowanie paliw premium EVO Plus". Każdy kupon umożliwia zatankowanie 100 litrów paliwa objętego promocją na każdej stacji Lotos i MOL w Polsce. Aplikacja dostępna jest na smartfony z systemem Android i iOS. Niestety, ważność kuponów jest ograniczona - można je wykorzystać do końca sierpnia 2023 roku.

"Z MOL Move korzysta kilka milionów użytkowników w Europie. Obserwujemy, że klienci po zarejestrowaniu się w aplikacji, korzystają nawet kilkakrotnie częściej z oferty naszych stacji. Z przyjemnością ogłaszam wprowadzenie MOL Move w Polsce i jestem przekonany, że klienci tutaj również docenią liczne zalety nowego programu lojalnościowego – przekazał Richard Austen, Prezes Zarządu MOL Polska.

MOL Polska w listopadzie 2022 roku podpisał umowę dotyczącą przejęcia 410 stacji Lotosu, co było związane z jego fuzją z Orlenem. Jak przekazał koncern - "Do końca okresu letniego pod marką MOL będzie działało 100 stacji w całej Polsce, a obecnie jest to już 50 punktów".

Nie tylko MOL oferuje promocje na paliwa. Programy lojalnościowe oraz zniżki wprowadzono także na stacjach Orlenu, BP, Shell, Moya, Amic Energy czy też Circle K. Zależnie od warunków promocji konkretnych sieci zmotoryzowani mogą liczyć na zniżki w granicach 30-45 groszy na litrze paliwa.