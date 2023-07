Najmniejsze miasto w Polsce z linią tramwajową? "Internauci drwią"

Więcej ciekawych tekstów znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl. . O takim pomyśle powiadomił mieszkańców Zamościa w mediach społecznościowych, Sławomir Ćwik, miejscowy radny miejski. W jaki sposób? Zamieścił on tam kopię zapytania ofertowego, przygotowanego przez miasto. Pojawiły się tam niektóre założenia i wymagania planowanego przedsięwzięcia.

Koncepcja ratusza zakłada budowę 6-kilometrowej linii tramwajowej. Wiąże się to oczywiście z przebudową ulic, budową zaplecza technicznego oraz zajezdni, a także określeniem zapotrzebowania na obsługę techniczną, potrzebną do zabezpieczenia pracy linii tramwajowej.

Wymagane jest m.in. „wstępne określenie personelu technicznego potrzebnego do obsługi całego kompleksu tramwajowego".

Ewentualny wykonawca przedsięwzięcia będzie musiał też konsultować swoją pracę z zamojskim Zarządem Dróg Grodzkich. Tego wymagać będzie optymalne wkomponowanie nitki tramwajowej w istniejącą sieć dróg.

Internauci nie zostawiają suchej nitki. "Kolejny wałek? Zapewne uzgodnienia z Sasinem zostały poczynione"

Nie da się ukryć, że pomysł wywołał w sieci nie taki entuzjazm, na jakim zależało radnemu Ćwikowi. Użytkownicy mediów społecznościowych uznali pomysł za bezzasadny. Rzeczywiście, 6-kilometrowa nitka nie brzmi zbyt imponująco, nawet jak na wielkość miasta. Jednak konkretnych konsultacji z mieszkańcami jeszcze nie przeprowadzono.

Na pewno będziemy prezydenta dopytywać o szczegóły tego pomysłu, choćby na najbliższej sesji – dodaje Piotr Błażewicz, przewodniczący zamojskiej Rady Miejskiej.

Niebawem poznamy finał sprawy. Kończy się termin składania projektu

Projektanci mają czas na złożenie dokumentacji projektowej do 17 lipca 2023r., a Urząd Miasta zobowiązuje się do podpisania umowy o realizację inwestycji do 5 września 2023r.

W Polsce tramwaje jeżdżą w Warszawie, Szczecinie, Gdańsku, Elblągu i Olsztynie. Nitki istnieją też w Toruniu, Bydgoszczy i Grudziądzu, Poznaniu oraz Gorzowie Wielkopolskim, Łodzi z okolicami, Częstochowie, Wrocławiu i Krakowie i miastach aglomeracji górnośląskiej.