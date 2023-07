Utrudnienia na polskich drogach. A4, S19 i jedno z przejść granicznych

Więcej na temat podróżowania po Polsce opowiadamy również w tekstach publikowanych w serwisie Gazeta.pl.

W wakacje na drogi tłumnie wyjeżdżają kierowcy. Niestety pojawiają się na nich także i drogowcy. Ci zajmują się remontami i bieżącym utrzymaniem. Czemu upodobali sobie miesiące letnie? Bo jak bardzo mocno nam by się to nie podobało, to dla nich często jedyny moment na skuteczne przeprowadzenie niektórych prac modernizacyjnych. A w ten weekend, szczególnie we znaki dadzą się trzy fragmenty drogowe.

Na początek S19. Drogowcy będą wymieniać nawierzchnię

Na zatory drogowe powinni uważać jadący drogą S19 w rejonie węzłów Rzeszów Zachód i Świlcza. Na ten weekend drogowcy zaplanowali bowiem remont nawierzchni na wiadukcie WD1. Najpierw zablokowany będzie pas prawy, a następnie lewy. To oznacza niższą przepustowość tego fragmentu trasy i możliwość tworzenia się zatorów czy korków. Kiedy zakończą się prace? Trudno powiedzieć. Drogowcy teoretycznie zaplanowali je na niespełna 14 godzin. To jednak chyba scenariusz mocno optymistyczny...

A co z utrudnieniami na A4?

Utrudnienia mogą się również pojawić na A4 między węzłami Przemyśl a przejściem granicznym Korczowa. To prawie 23-kilometrowy odcinek. Tu nie jest jednak planowany żaden remont. Drogowcy będą kosić trawę na pasie rozdzielającym jezdnie. Skutkiem stanie się mimo wszystko wyłączenie pasa szybkiego po stronie prawej, czyli w kierunku Korczowy. Komunikat drogowców mówi co prawda w tym przypadku o wykonaniu prac w piątek. Te zostały jednak zaplanowane na 8 godzin. 8 godzin ma trwać koszenie blisko 23-kilometrowego odcinka. Wątpliwe! Lepiej zatem spodziewać się utrudnień także i w sobotę.

S19, A4, a to dopiero początek. Te punkty omijaj szerokim łukiem

Utrudnienia w ruchu mogą również pojawić się na ostatnich kilometrach drogi krajowej nr 28 poprowadzonej z Zatoru. Tu powodem jest kolejka samochodów oczekujących na wyjazd z Polski. Ta jest na tyle długa, że automatycznie jezdnia została zawężona. Rozładowanie ruchu w tym przypadku nie jest jednak tak proste. Dlatego drogowcy spodziewają się, że utrudnienia mogą potrwać nawet do 16 lipca do godzin popołudniowych. Poza tym: