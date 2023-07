Sygnalizacja i taki znak. Który kierowca może tu zawrócić?

Więcej na temat praktycznego znaczenia połączenia znaków i sygnałów drogowych opowiadamy również w tekstach publikowanych w serwisie Gazeta.pl.

REKLAMA

Na zdjęciu dołączonym do tego materiału widać dość dziwne połączenie znaków i sygnałów drogowych. Na pierwszym planie pojawia się bowiem sygnalizator S-3f zezwalający na wykonanie manewru skrętu w lewo i zwracania. Na maszcie stojącym dalej drogowcy ustawili jednak znak B-23 "zakaz zawracania". Pomyłka? No właśnie nie. Takie zestawienie daje bardzo konkretną informację.

Zobacz wideo 15 punktów karnych dla kierowcy za przejazd na czerwonym świetle

Zawracać można, ale nie można. A właściwie to nie każdy może

Kluczem do rozwikłania tej zagadki jest tabliczka umieszczona pod znakiem B-23. Jej oznaczenie to T-23b i wskazuje ona na fakt, że zakaz zawracania dotyczy jedynie samochodów ciężarowych, pojazdów specjalnych, pojazdów używanych do celów specjalnych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony oraz ciągników samochodowych. Kierujący pozostałymi typami pojazdów znak B-23 mogą całkowicie zignorować. Dla nich on praktycznie nie istnieje.

W efekcie na skrzyżowaniu zaprezentowanym na zdjęciu może zawrócić samochód osobowy, motocykl czy pojazd dostawczy. Nie może natomiast zawrócić kierujący samochodem ciężarowym. I to pomimo faktu, że sygnalizator kierunkowy teoretycznie dopuszcza taką możliwość.

Czym jest pas ruchu powolnego? Jak wygląda znak, od którego się zaczyna?

Ile wynosi mandat za złamanie zakazu zawracania?

Załóżmy, że na danym skrzyżowaniu kierujący pojazdem ciężarowym o DMC powyżej 3,5 tony nie dostosuje się do zasad określonych znakami i sygnałami drogowymi. Jaka kara mu grozi? Możliwości w tym przypadku są dwie.