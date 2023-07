Czym jest pas ruchu powolnego? Jak wygląda znak, od którego się zaczyna?

O znakach drogowych, ale i przepisach ruchu drogowego opowiadamy również w tekstach publikowanych w serwisie Gazeta.pl.

Wiecie, że polskie przepisy drogowe przewidują coś takiego, jak pas ruchu powolnego? Powiem więcej, taki pas otrzymał nawet swój znak drogowy. Ten pojawia się przede wszystkim w tych punktach, posiadających dwa pasy ruchu w jednym kierunku. I najczęściej jest ustawiany przed wzniesieniami.

Czym jest pas ruchu powolnego?

Pas ruchu powolnego odgrywa ważną rolę. Dzieli jednię na dwie strefy ruchu. Lewą, na której obowiązuje prędkość minimalna wskazana na znaku i którą powinny poruszać się pojazdy jadące szybciej. I prawą, po której powinny poruszać się te pojazdy, które z uwagi na uwarunkowania konstrukcyjne lub np. stopień wzniesienia, nie są w stanie osiągnąć prędkości minimalnej. Prędkości minimalnej, która została wyznaczona dla lewego pasa. Czasami będzie to zatem 30, a czasami 40 czy 50 km/h. Wszystko zależy od rodzaju drogi.

Koniec pasa ruchu powolnego zawsze jest wyznaczony znakiem D-14. Warto pamiętać o tym, że znak D-14 wskazuje na koniec pasa ruchu powolnego i koniec prawego pasa ruchu w ogóle. A to oznacza, że kierowca, zjeżdżając na pas lewy, musi ustąpić pierwszeństwa autom, które po nim jadą.

Ograniczenie prędkości na pasie ruchu powolnego

Czy pas ruchu powolnego przeznaczony jest tylko do ruchu powolnego? Przepisy w tej sprawie milczą. Znak D-13 wyznacza jedynie minimalną prędkość na pasie lewym. Nie odnosi się jednak do szybkości jazdy pasem prawym. To oznacza mniej więcej tyle, że gdy pasem prawym nie jedzie pojazd z niewielką prędkością, limit obowiązujący na nim jest wyznaczony za pomocą ograniczenia prędkości obowiązującego na danej drodze. Dla przykładu na drodze ekspresowej dwujezdniowej będzie to 120 km/h, a na drodze krajowej dwujezdniowej 100 km/h.

Jak wysoki mandat może dostać kierowca na pasie ruchu powolnego?

Niezastosowanie się do warunków wyznaczanych przez znak D-13 oznacza mandat. Ten wynosi 100 zł i zostanie uzupełniony 1 punktem karnym. Za jaki czyn można dostać grzywnę? Przede wszystkim za to, że zbyt wolno jadące auto wjedzie na pas lewy, a nie prawy. Poza tym warto pamiętać o tym, że na drodze dwupasmowej oznaczonej tylko tablicą D-13 nie można np. wyprzedzać z prawej strony.