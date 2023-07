Przejechał pod opadającymi zaporami. Dostał mandat 3000 zł i 15 punktów karnych

Niebezpieczne zachowanie kierowcy samochodu osobowego obejrzeli suwalscy policjanci, którym nagranie wykroczenia drogowego, mającego miejsce w Suwałkach, dostarczył świadek. Zmotoryzowany prowadzący Forda Focusa, zbliżając się do strzeżonego przejazdu kolejowego, kompletnie zignorował pracujący sygnalizator świetlny oraz zamykające się rogatki i przejechał przez torowisko. O błędach popełnianych przez kierowców piszemy codziennie na Gazeta.pl.

Jak czytamy w komunikacie prasowym zamieszczonym wraz z filmem na stronie suwalskiej policji, mundurowi ustalili kierowcę Forda. Okazał się nim 31-letni suwalczanin. Mężczyzna za popełnione wykroczenie zgodnie z obowiązującym taryfikatorem, otrzymał mandat wysokości 3000 złotych, a na jego konto trafiło 15 punktów karnych.

Zobacz wideo Mandat 3000 zł i 15 punktów karnych za zlekceważenie opadających zapór

Zachowaj ostrożność i obserwuj otoczenie

Każdy zmotoryzowany powinien pamiętać, że zbliżając się pojazdem do przejazdu kolejowego, zarówno niestrzeżonego, jak i strzeżonego, należy bacznie obserwować otoczenie. Przed wjechaniem na tory obowiązkiem jest upewnienie się, czy nie zbliża się pojazd szynowy, po drugiej stronie przejazdu jest miejsce do kontynuowania jazdy, a opuszczanie zapór nie zostało rozpoczęte. Przed przejazdami niestrzeżonymi zawsze ustawiony jest znak B-20 "STOP" zobowiązujący kierujących do zatrzymania się i ustąpienia pierwszeństwa.

Zasady bezpieczeństwa na przejeździe kolejowym: