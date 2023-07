Połączony znak C-13/C-16 sprawia problemy pieszym i rowerzystom. Są dwie wersje, a każda znaczy coś innego

Porady w zakresie przepisów drogowych publikujemy również w tekstach pojawiających się w serwisie Gazeta.pl.

Znaki drogowej C-13 i C-16 przekazują dwie różne informacje. Mogą jednak pojawić się na jednej tablicy. W takim przypadku są przedzielone pionową lub poziomą linią. Warto w tym punkcie zaznaczyć, że sposób jej ułożenia nie jest przypadkowy. Przekazuje bardzo konkretną informację, reguluje zasady ruchu i mówi nawet o pierwszeństwie.

Znaki C-13 i C-16 pojawiają się na jednej tablicy. Dla przypomnienia na powierzchni drogi pojawia się również namalowany symbol pieszego i roweru.

Znak C-13/C-16 z pionową linią

Zacznijmy jednak od samej definicji znaków bazowych. A więc znak C-13 oznacza drogę dla rowerów. Znak C-16 z kolei wskazuje na drogę dla pieszych. Znak C-13/C-16 z linią ustawioną pionowo informuje o tym, że droga dla rowerów i pieszych są położone obok siebie. Tak, stanowią dwie oddzielne płaszczyzny ruchu, ale położone w ramach jednego szlaku. W efekcie piesi powinni poruszać się częścią przeznaczoną dla pieszych, a rowerzyści częścią przeznaczoną dla rowerzystów. Dodatkowo:

w sytuacji, w której rowerzysta z różnych powodów musi przejechać przez część przeznaczoną dla pieszych, musi ustąpić pierwszeństwa pieszym.

w sytuacji, w której pieszy z różnych powodów musi przejść przez część przeznaczoną dla ruchu rowerów i zrobi to poza oznakowanym przejściem, musi ustąpić pierwszeństwa cyklistom.

jeżeli pieszy przechodzi przez część drogi przeznaczoną do ruchu rowerów po oznakowanym przejściu, ma pierwszeństwo przed rowerami i to jeszcze przed wejściem na to przejście.

Znak C-13/C-16 z poziomą linią

W sytuacji, w której znak C-13/C-16 został wyposażony w linię poziomą, ruch cyklistów i pieszych odbywa się na jednej płaszczyźnie. Nie ma tu wyznaczonych pasów dla poszczególnych użytkowników drogi. To zmienia zasady ruchu i sprawia, że rowerzysta jest zobowiązany:

zachować szczególną ostrożność. Powinien bacznie obserwować zachowania pieszych i być przygotowany np. na konieczność awaryjnego hamowania.

ustępować pierwszeństwa pieszemu i nie utrudniać jego ruchu. Pieszy ma zawsze pierwszeństwo! Nie można też np. zajeżdżać mu drogi.

jechać z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego. To według policji oznacza jakieś 4 do 8 km/h.

Mandaty dla pieszych i rowerzystów na drodze C-13/C-16

Niezastosowanie się do powyższych zasad rodzi odpowiedzialność mandatową. Jak wysokie są kary? To w dużej mierze zależy od kwalifikacji czynu i konkretnego przypadku. A do tego z potencjalną karą powinni liczyć się nie tylko rowerzyści, ale i piesi.