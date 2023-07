W środku lata myślą o zimie. Wydali ponad 2 mln zł na nową odśnieżarkę

Sezon urlopowy w pełni. W przypadku wielu lotnisk oznacza to wzmożony ruch turystyczny i więcej lotów czarterowych. W przypadku lotniska w Katowicach oznacza zaś najwyższy czas, by przygotować się na zbliżającą się zimę. Stąd nowe zakupy na potrzeby działu transportu katowickiego portu. Aż 2 miliony złotych wydano na jeden pojazd. I to nie byle jaki.

REKLAMA

Zobacz wideo Kiedy zwrot kosztów, a kiedy odszkodowanie za lot?

Ogromną kwotę przeznaczono na zakup oczyszczarki lotniskowej. To dość unikalna konstrukcja, której próżno wypatrywać na drogach publicznych. Specyficzny zestaw firmy Aebi Schmidt na podwoziu Mercedesa Arocs (do wyboru są także modele MAN i Volvo) wyposażono w dwa silniki wysokoprężne o mocy ponad 400 KM. Jeden znajduje się w ciągniku a drugi w naczepie, by napędzać szczotkę i dmuchawę.

"Paragon grozy" na parkingu lotniskowym w Bydgoszczy. Prawie 7 tys. zł za kilka dni postoju

Skup się na jeździe, a nie na zamiataniu

Według producenta oczyszczarka może poruszać się z prędkością nawet do 60 km/h i usuwać śnieg (pług) i jego pozostałości (szczotka) oraz osuszać nawierzchnię pasa startowego (napędzana hydraulicznie dmuchawa na końcu zestawu). Cały zestaw działa automatycznie (prędkość obrotowa szczotki jest regulowana zależnie od szybkości jazdy). Kierowca ma nie tylko stały podgląd całego zestawu (kamery 360 st. i 270 st.), ale także nawierzchni (dodatkowa kamera tylna), by monitorować efektywność usuwania śniegu. Producent zapewnia, że cały proces usuwania śniegi i błota jest na tyle zautomatyzowany, że kierowca może skupić się wyłącznie na prowadzeniu pojazdu.

Po zakupie nowego pojazdu lotniskowy dział transportu w Katowicach liczy już 9 oczyszczarek. Większość (7 sztuk) stanowią modele o szerokości roboczej 5,5 m. Do dyspozycji służb są także dwa mniejsze zestawy o szerokości roboczej 3,5 m. Port lotniczy chwali się, że w sezonie zimowym pojazdu pokonują nawet do 400 km dziennie (zależnie od opadów i stanu płyty lotniska).