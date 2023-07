Kierowcy ciężarówek wciąż tak robią, a od 1 lipca nie powinni bo to wykroczenie

Po wejściu w życie nowego przepisu, wyścigi słoni, jak złośliwi nazywali wyprzedzanie się ciężarówek, mają być znacznie rzadsze na polskich drogach. Pojazdy kategorii N2 (DMC od 3,5 do 12 ton) i N3 (DMC powyżej 12 ton), a także zespoły pojazdów o długości ponad siedmiu metrów, nie mogą wyprzedzać się na drogach ekspresowych i autostradach, mających jedynie dwa pasy ruchu. Kierowca ciężarówki musi trzymać się skrajnego prawego pasa. Do wyprzedzenia może dojść w przypadku jeśli trasa ma trzy pasy lub więcej, bowiem dopiero na takich drogach ciężkie pojazdy mogą legalnie jechać dwoma skrajnie prawymi pasami.

W kilka godzin 33 wykroczenia kierujących ciężarówkami

W związku z nowymi przepisami, policjanci łódzkiej drogówki przeprowadzili kontrole na wybranych odcinkach autostrady A2 i sprawdzili, czy kierujący stosują się do nowych przepisów. Do powyższych działań wykorzystany został policyjny dron, który zarejestrował wykroczenia popełniane przez kierowców ciężarówek. We wtorek 4 lipca, w ciągu kilku godzin ujawniono aż 33 złamania nowo obowiązującego przepisu.

Mandat za wyprzedzanie ciężarówką na drodze ekspresowej lub autostradzie

W przypadku gdy kierujący samochodem ciężarowym wyprzedza na autostradzie lub drodze ekspresowej o wyłącznie dwóch pasach ruchu przeznaczonych dla danego kierunku ruchu, musi się liczyć z nałożeniem na niego mandatu karnego w wysokości 1000 zł i 8 punktów karnych. W przypadku popełnienia ponownie tego samego wykroczenia mandat karny wzrośnie do 2000 zł i do konta kierowcy zostanie dopisanych kolejnych 8 punktów karnych. Kierowca po przekroczeniu 24 punktów zostanie skierowany na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji.

Przewinienie na drodze z trzema pasami dla danego kierunku ruchu (lub szerszej) oznacza mniej niższą karę. Gdy kierujący na takiej trasie złamią przepisy o obowiązku korzystania wyłącznie z dwóch pasów ruchu, to wówczas muszą liczyć się ze wzbogaceniem konta o 6 punktów karnych, a kwota mandatu wynosi 500 zł.