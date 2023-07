Kto może jeździć buspasem? Czym się różni pas BUS od DOP? Wyjaśniamy

Przepisy ruchu drogowego wyjaśniamy codziennie na stronie głównej gazeta.pl. Co do zasady buspasem mogą jeździć autobusy (co za zaskoczenie...), a także samochody elektryczne. To jedna z głównych zachęt do przesiadki do samochodu elektrycznego obok darmowego parkowania. W mieście jazda buspasami może znacznie skrócić czas przejazdu. Nie każdy buspas jest jednak aż tak restrykcyjny. Czasem mogą nimi jeździć także inni kierowcy.

Buspas - mandat

Nowy taryfikator mandatów przeraża kierowców, ponieważ znajdują się w nim bardzo wysokie kwoty oraz punkty karne. Jednak mandat za jazdę buspasem wcale nie został podwyższony. Jest wręcz symboliczny. Za jazdę buspasem kierowca dostanie 100 złotych mandatu i jeden punkt karny.

Kiedy można jeździć buspasem?

Na drodze zawsze najważniejsze są znaki. To one regulują ruch i mówią kierowcom, w jaki sposób mają jeździć. Buspasy nie zawsze są buspasami przez 24 godziny na dobę. Często wyznaczone są konkretne godziny, w których obowiązują. Poza nimi kierowcy osobówek mogą legalnie nimi jeździć. Najczęściej buspasy działają w godzinach szczytu, żeby autobusy komunikacji miejskiej mogły sprawnie zawieźć mieszkańców miasta rano do pracy, a popołudniu - do domu. Na początku buspasa znajduje się znak. Jeśli buspas działa w konkretnych godzinach, to będą tam podane.

Buspas ma wymalowany napis DOP. To dobra informacja

Gdy buspas oznaczony jest tylko jako BUS, dostęp do niego mają tylko pojazdy dopuszczone ustawowo. Mowa w tym przypadku o autobusach miejskich, służbach ratunkowych, ale także samochodach elektrycznych i wodorowych. Jeżeli zarządca danego odcinka (czyli chociażby prezydent miasta) chce rozszerzyć tę listę, stosuje dodatkowe oznaczenie DOP. To skrót od słowa dopuszczony. Na tym jednak sprawa się nie kończy, bo wraz z oznaczeniem DOP powinna pojawić się specjalna tablica precyzująca typy pojazdów, które mogą wjechać na taki pas.

Oznaczenia BUS i DOP często pojawiają się nie tylko na powierzchni jezdni, ale również na znaku F-10 wskazującym kierunki jazdy na poszczególnych pasach. To właśnie pod oznaczeniem pionowym powinna pojawić się tabliczka z listą pojazdów objętych warunkami DOP. Co ważne, nawet w ramach jednego miasta władze mają prawo zmieniać listy pojazdów DOP na konkretnych odcinkach. To oznacza, że za każdym razem kierowca powinien dokładnie wczytać się w listę umieszczoną pod znakiem F-10.

Buspas MTON - co to?

Na buspasach DOP najczęściej wpuszczane są motocykle, taksówki i karetki. Na drodze możecie zobaczyć jeszcze jeden tajemniczy napis. Kolejnym typem buspasa jest pas MTON. MTON, czyli Miejski Transport Osób Niepełnosprawnych. Aby jednak kierowca pojazdu mógł wjechać na pas dla autobusów, nie wystarczy że będzie po prostu przewoził osobę niepełnosprawną. To mogłoby stanowić pole do nadużyć. Operator danego pojazdu musi najpierw podpisać umowę z zarządem konkretnej gminy. To ten dokument, a nie sam fakt przewozu niepełnosprawnych, daje mu dostęp do pasów MTON.

