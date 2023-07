Pigułka wiedzy dla kierowcy. Co się zmieniło w lipcu? Punkty, zakaz, nowe kary, A2 i A4

O zmianach w przepisach ruchu drogowe piszemy regularnie na stronie głównej gazeta.pl. Dawno nie było jednak takiego zamieszania, jak w tę sobotę. Politycy dużo naobiecywali przed wyborami i tym razem na pustych słowach wcale się nie skończyło. 1 lipca 2023 r. w życie weszło bardzo dużo zmian, w których można się pogubić. Dlatego przygotowaliśmy dla was pigułkę wiedzy. Nie będziemy się tym razem rozpisywać. W punktach i jak najmniejszej liczbie znaków postaramy się wszystko wyjaśnić. O każdej zmianie już na Moto.pl pisaliśmy bardziej szczegółowo.

REKLAMA

Zobacz wideo Nagranie wypadku na trasie S12. Cztery osoby trafiły do szpitala

Zmiany dla kierowców od 1 lipca. Punkty karne

Nowe taryfikatory mandatów i punktów karnych działają i hamują zapędy piratów drogowych. Zwłaszcza wyższe punkty karne, które kasowały się dopiero dwa lata okazały się skutecznym batem na kierowców. Tak skutecznym, że rządzący politycy się tego wystraszyli... Tuż przed wyborami postanowiono pójść na rękę osobo, które łamią przepisy ruchu drogowe. Od 1 lipca punkty karne na koncie kierowcy kasują się po roku.

Zmiany dla kierowców od 1 lipca. Darmowe autostrady

Darmowe autostrady to nośne hasło, które dotyczy odcinków płatnych autostrad, którymi zarządza państwo. Odcinki A1 (Rusocin — Nowa Wieś), A2 (Konin — Świecko) i A4 (Kraków — Katowice) wciąż będą płatne, ale kierowcy zaoszczędzą pieniądze na dwóch długich, ponad stukilometrowych odcinkach A2 i A4. Brak opłat dotyczy kierowców samochodów osobowych oraz motocyklistów.

Pierwszy to fragment autostrady A2 pomiędzy Koninem a Strykowem o długości 104 km. Jeszcze w czerwcu trzeba zapłacić za przejazd 9,90 zł.

o długości 104 km. Jeszcze w czerwcu trzeba zapłacić za przejazd 9,90 zł. Drugim jest odcinek autostrady A4 od Wrocławia do Sośnicy (159 km). Dłuższy odcinek to i wyższa opłata. Od 1 lipca nie musimy płacić 16,20 zł.

Nowe punkty karne. Zmiany już działają, ale zostały piętnaski i dwunastki [Lista]

Zmiany dla kierowców od 1 lipca. Zakaz wyprzedzania się ciężarówek

Zakaz wyprzedzania się ciężarówek dotyczy kierowców pojazdów kategorii N2, N3 oraz zespołów pojazdów o długości ponad siedmiu metrów. Obowiązuje na drogach szybkiego ruchy i zależy od liczby pasów. Jeśli na ekspresówce są dwa pasy, to kierowca ciężarówki musi trzymać się prawego pasa i nie może wyprzedzać. Chyba, że trafi na ""pojazd, który porusza się z prędkością znacznie mniejszą od dopuszczalnej dla pojazdów kategorii N2 lub N3 obowiązującej na danej drodze". Wyprzedzać można także pojazdy wykonujące na drodze prace porządkowe, remontowe lub modernizacyjne wysyłających żółte sygnały błyskowe. Kara to osiem punktów karnych.

Trzy pasy? Wtedy kierowca ciężarówki może jechać po skrajnie prawym oraz środkowym pasie. Za wjechanie na lewy pas grozi mu sześć punktów karnych. Kierowcy ciężarówek mogą legalnie jechać dwoma skrajnie prawymi pasami. W ich obrębie mogą się legalnie wyprzedzać. Na trzypasmowej drodze oznacza to, że ciężarówki mogą jechać pasem środkowym i prawym, ale już zjazd na lewy oznacza mandat.

Wchodzi w życie zakaz wyprzedzania, o który... kierowcy prosili. Tiry na celowniku

Zmiany dla kierowców od 1 lipca. Nowe kary za brak OC

Od 1 lipca 2023 r. planowana jest kolejna podwyżka pensji minimalnej – z 3490 do 3600 zł brutto. To oznacza kolejną podwyżkę obowiązkowego ubezpieczenia. Kara za brak OC w tym okresie w zależności od rodzaju pojazdu mechanicznego wyniesie od 240 do 10 800 zł. Właściciele osobówek, którzy spóźnili się z opłatą ponad 14 dni, zamiast 6980 zł, po 1 lipca 2023 roku zapłacą już 7200 zł. Kary za brak OC od 2023 r.