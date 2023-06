Jak Czesi polują na kierowców? Czyli co powinieneś widzieć przed wyjazdem na wakacje

O zasadach obowiązujących podczas zagranicznych podróży opowiadamy również w tekstach publikowanych w serwisie Gazeta.pl.

REKLAMA

Czescy policjanci polują na Polaków? To raczej mit. Jeżeli pojawiają się nawet takie głosy w sieci, to wynikają one z działania prostego mechanizmu. Funkcjonariusze u naszego południowego sąsiada są po prostu mocno zasadniczy. Przepis to dla nich przepis. Nie ma tu miejsca na frywolną interpretację czy dyskusję z werdyktem policjanta. Warto o tym mocno pamiętać podczas podróży do Czech lub przez Czechy.

Czy Polacy jeżdżą do Czech na wakacje? Pewnie! Chętnie zwiedzają nie tylko Pragę, ale i Ostrawę, Czeski Krumlov oraz odwiedzają czeskie Karkonosze czy takie uzdrowiska, jak Karlowe Wary.

Zobacz wideo Czeska policja schwytała złodziei samochodowych. Przywozili pojazdy m.in. do Polski

Prędkość na autostradach? Czechy z niższym limitem

Kluczowym dla tego materiału pojęciem są ograniczenia prędkości. Czechy w tej kwestii są nieco bardziej restrykcyjne od Polski. Bo o ile limity wyznaczone dla pojazdów ciężarowych są analogiczne jak u nas w kraju, o tyle wolniej pojadą auta osobowe. Dobry przykład dotyczy autostrad poprowadzonych przez Czechy. Prędkość jazdy dopuszczona na nich to 130 km/h. Nie wspominając już o obowiązkowej winiecie...

Ograniczenia prędkości w Czechach – samochody osobowe:

ograniczenie prędkości w terenie zabudowanym – 50 km/h,

ograniczenie prędkości w terenie niezabudowanym – 90 km/h,

ograniczenie prędkości na autostradzie – 130 km/h.

Ograniczenia prędkości w Czechach – samochody osobowe z przyczepą i pojazdy ciężarowe:

ograniczenie prędkości w terenie zabudowanym – 50 km/h,

ograniczenie prędkości w terenie niezabudowanym – 80 km/h,

ograniczenie prędkości na autostradzie – 80 km/h.

Miała być S3 do Pragi, jest czeski film. Trasa kończy się w szczerym polu

Ile wynosi mandat za przekroczenie prędkości w Czechach?

Mandaty za prędkość w Czechach są wysokie, ale jeszcze nie tak wysokie, jak w Polsce. Ile konkretnie wynoszą? To pokazuje zestawienie poniżej.

Przekroczenie prędkości. Czechy teren zabudowany:

Przekroczenie prędkości w Czechach do 20 km/h – do 2 500 CZK, czyli do 475 zł,

Przekroczenie prędkości w Czechach do 40 km/h i więcej – do 10 000 CZK, czyli do 1 900 zł.

Przekroczenie prędkości. Czechy teren niezabudowany:

Przekroczenie prędkości w Czechach do 30 km/h – do 2 500 CZK, czyli do 475 zł,

Przekroczenie prędkości w Czechach o 50 km/h i więcej – do 10 000 CZK, czyli do 1 900 zł.

Czy w Czechach występują odcinkowe pomiary prędkości?

Podczas ujawniania wykroczeń związanych z przekroczeniem prędkości, Czesi korzystają oczywiście z klasycznych suszarek, ale także nieoznakowanych radiowozów. Warto pamiętać o tych pułapkach. Co jednak z odcinkowym pomiarem prędkości? Czesi nie odstają od Polaków także i w tej kwestii. Tyle że czasami rozwiązania spotykane w tej kwestii są... innowacyjne. Tak stało się właśnie w Pradze. Tam odcinkowy pomiar prędkości liczy nie tylko średnią szybkość przejazdu, ale również aktualną prędkość podczas wjeżdżania i wyjeżdżania z odcinka testowego.

To oznacza mniej więcej tyle, że w skrajnie niekorzystnym scenariuszu kierowca może dostać nawet trzy mandaty. Stanie się tak w sytuacji, w której wyższy od limitu w terenie zabudowanym stanie się każdy pomiar prędkości. Czechy jako pierwsze skorzystały z tego systemu.