Czy śmieciarka może jechać pod prąd? A co jeśli obrysuje samochód? Przepisy

Większą ilość ciekawostek związanych z przepisami drogowymi znajdziesz również w materiałach publikowanych w serwisie Gazeta.pl.

REKLAMA

W ruchu miejskim czasami trudno jest poruszać się małym samochodem segmentu B. Zwłaszcza na osiedlach i z uwagi na ograniczoną ilość przestrzeni, pojawia się problem z zawróceniem czy wykonaniem innego manewru. W tak ukształtowanej rzeczywiści muszą się jednak odnaleźć drogowe kolosy, a więc właśnie śmieciarki. I stwierdzenie kolosy nie pojawia się na wyrost. Przeciętna śmieciarka ma bowiem przeszło 9 metrów długości, a do tego waży ponad 6 ton.

Zobacz wideo Nie ustąpił pierwszeństwa kobiecie z wózkiem. O krok od tragedii

Czy śmieciarka może jechać pod prąd?

Uprzywilejowanie śmieciarek w ruchu nie ma jednak wiele wspólnego z ich rozmiarami. Wynika w dużej mierze z faktu, że pojazdy te wyposaża się w żółte światła błyskowe. A ich status został opisany w art. 54 ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Te zapisy oznaczają dwie rzeczy:

Po pierwsze żółte sygnały błyskowe może wysyłać pojazd wykonujący na drodze prace porządkowe, remontowe lub modernizacyjne.

Po drugie pojazd wysyłający żółte sygnały błyskowe może, pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności, nie stosować się do przepisów o obowiązku jazdy na jezdni lub przy jej prawej krawędzi oraz o zatrzymaniu i postoju.

Wielka śmieciarka dosłownie zniknęła z drogi, a potem się turlała. Zaskakujący finał

Powyższa podstawa prawna pozwala na udzielenie odpowiedzi na pierwsze pytanie pojawiające się w tytule. A więc śmieciarka nie może jechać pod prąd. Nie ma takich uprawnień. Może nie stosować się do jazdy przy prawej krawędzi czy łamać przepisy w zakresie zatrzymania i postoju. Tyle że też pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności. To wymóg niezbędny.

Śmieciarka porysowała zaparkowany samochód. Kto zapłaci za szkodę?

A co jeśli śmieciarka obrysuje samochód? Tu pojawia się jeszcze większy problem. Kierowca pojazdu zbierającego odpady zawsze może źle ocenić odległość i uderzy w inny samochód. Powiem więcej, czasami nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, że doszło kolizji. Tego typu zdarzenia niestety kończą się często w ten sposób, że śmieciarka odjeżdża, a właściciel auta zostaje z kosztami naprawy. Nie zawsze, ale w wielu przypadkach.

Jak udowodnić winę śmieciarki i tym samym to z jej OC ściągnąć środki konieczne na naprawę pojazdu? Sposobów na to jest kilka. Mowa o:

skorzystaniu z osiedlowego monitoringu. Zdarzenie mogło zostać zarejestrowane przez pobliską kamerę. Zapis taki będzie stanowił dowód w sprawie.

uzyskaniu zeznań świadków, czyli np. sąsiadów, którzy widzieli zdarzenie z okna, ewentualnie będąc przed blokiem.

Jak udowodnić winę śmieciarki za kolizję?

Gdy posiadacz auta ma nagranie z monitoringu, ewentualnie zeznania świadków, powinien zgłosić zdarzenie na policję. Może to zrobić telefonicznie – prosząc o przyjazd patrolu lub osobiście – udając się na komisariat. I warto pamiętać o tym, że nawet w przypadku nieprawidłowo zaparkowanego auta, gra jest warta świeczki. Parkowanie pod zakazem nie uprawnia kierowcy śmieciarki do spowodowania szkody – powinien on zgłosić sprawę straży miejskiej i poczekać na usunięcie auta.