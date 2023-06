Wraz z rozpoczynającym się okresem wakacyjnym Circle K przygotowało zniżki na paliwo. Na powitanie wakacji, w piątek 23 czerwca w godzinach od 14:00 do 17:00, w ramach akcji "Summer Day", kierowcy odwiedzający stacje paliw spod znaku wielkiej litery K wpisanej w okrąg, będą mogli skorzystać z rabatu 50 gr/l na dowolne paliwa miles oraz milesPLUS. Więcej o pierwszym dniu wakacji piszemy na stronie głównej Gazeta.pl.

Z komunikatu prasowego na temat promocji Circle K dowiadujemy się, że w piątek 23 czerwca po godzinie 17:00 zostanie uruchomiona kolejna akcja wakacyjna o nazwie "Summer Weekends", która potrwa do niedzieli 25 czerwca. W ramach tej promocji klienci zatankują dowolne paliwo miles, milesPLUS lub SupraGas w cenie obniżonej o 35 groszy na litrze.

Taniej o 35 gr/l w każdy weekend wakacji

Promocja "Summer Weekends" będzie obowiązywać w każdy weekend wakacji, od piątku do niedzieli, aż do 3 września. Każdy klient będzie mógł skorzystać z promocji dowolną ilość razy pod warunkiem posiadania karty lojalnościowej EXTRA (również osoby, które tego samego dnia postanowią dołączyć do programu i założą kartę). Rabat zostanie naliczony do maksymalnie 85 litrów w ramach jednej transakcji. Wakacyjnym promocjom towarzyszą również stałe rabaty, które są dostępne każdego dnia.

Zakończenie roku szkolnego to moment, kiedy Polacy rozpoczną wakacyjne podróże, a wielu z nich jako środek transportu wybierze samochód. Chcemy sprawić, aby wyjazdy naszych klientów stały się łatwiejsze i przyjemniejsze, dlatego już 23 czerwca powitamy wakacje cyklem zniżek na stacjach paliw Circle K

– mówi Rafał Droździak, szef marketingu i komunikacji w Circle K Polska.