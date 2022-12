Oblężenie stacji Circle K. Kierowcy rzucili się na paliwo tańsze o 1 zł za litr. Ja też tak zrobiłem

Czwartek 15 grudnia przywitał mnie poranną wiadomością, że w godzinach od 14:00 do 17:00 na stacjach sieci Circle K kierowcy będą mogli zatankować swoje pojazdy paliwem tańszym o złotówkę na litrze. Nie dowierzałem temu do końca, bo po pierwsze nigdy wcześniej nie słyszałem o podobnej promocji, a po drugie spodziewałem się jakiegoś haczyka. Zaciekawiony tematem, odszukałem regulamin akcji i sprawdziłem o co dokładnie chodzi.

Ku mojemu zdziwieniu, promocja okazała się prosta. Wcale nie została skierowana jedynie do posiadaczy kart lojalnościowych, ani do klientów tankujących minimum określoną ilość paliwa. Informacja była jasna - każdy, kto 15 grudnia w godzinach od 14:00 do 17:00 pojawi się na Circle K, zatankuje wszystkie paliwa miles oraz milesPLUS taniej o złotówkę na litrze. Bez względu na ilość.

Dziś zatankujesz paliwo taniej o 1 zł za litr. Ale tylko w konkretnych godzinach

Pomyślałem, że ta promocja jest dla mnie. Jak każdego Polaka denerwują mnie wysokie ceny paliw. Tak akurat się złożyło, że w moim prywatnym samochodzie wskaźnik poziomu paliwa zbliżał się do czerwonej kreski. W najbliższych dniach, przed świętami Bożego Narodzenia i tak musiałbym odwiedzić stację paliw i z grymasem na twarzy wyjąć przy kasie kartę płatniczą z portfela. Skoro mogłem zaoszczędzić, pojechałem na najbliższą mi stację Circle K w Warszawie.

Fot. Rafał Mądry

Udało mi się zaoszczędzić 40 złotych

Jeżdżę samochodem osobowym z silnikiem diesla, wyposażonym w zbiornik paliwa o pojemności 54 litrów. Całkiem dobrze znam swoje auto, dlatego na widok skali poziomu paliwa skurczonej do dwóch świecących na biało kreseczek szacowałem, że zbiornik powinien przyjąć około 40 litrów oleju napędowego.

Na stacji Circle K położonej przy ulicy Połczyńskiej w Warszawie, pojawiłem się kilkanaście minut przed godziną 14:00. Udało mi się zaobserwować, jak na pylonie zmieniły się ceny paliw. Obniżka faktycznie była zgodna z informacjami - ceny paliw miles oraz milesPLUS spadły o 1 zł za litr.

Decyzja o przyjeździe na stację paliw przed godziną 14:00 była strzałem w dziesiątkę. Kolejka była niewielka i już kwadrans po czternastej zatankowałem swój samochód. Do baku wlałem nieco ponad 40 litrów paliwa. Za litr oleju napędowego zapłaciłem 6,86 zł, gdzie kilkanaście minut wcześniej na tej samej stacji litr diesla kosztował 7,86 zł. Kalkulacja jest prosta - zamiast zapłacić 319 zł, wydałem na paliwo 278 zł. Zaoszczędziłem nieco ponad 40 złotych.

Fot. Rafał Mądry

Potężne korki w okolicy stacji Circle K w całej Polsce

Wielu kierowców nie miało jednak takiego farta jak ja. Po godzinie 14:00 wraz z upływem kolejnych minut, stacja przy ulicy Połczyńskiej w Warszawie, która wcale nie należy do małych, zaczęła przeżywać oblężenie. Na moich oczach stacja paliw szczelnie wypełniła się samochodami, a na ulicy Połczyńskiej utworzył się nie tylko korek do zjazdu na Circle K, ale wręcz zator na sąsiednich pasach ruchu oraz skrzyżowaniu z ulicą Powstańców Śląskich. Wszystko przez kierowców chcących dostać się na stację w celu skorzystania z promocji.

Nie tylko ja zauważyłem i odnotowałem, co dzieje się pod stacjami Circle K. Z obserwacji kierowców w całej Polsce, którzy dzielą się swoimi spostrzeżeniami i zdjęciami w serwisach społecznościowych wynika, że ogłoszona przez firmę Circle K akcja obniżająca cenę paliwa o złotówkę na litrze, jak magnes przyciągnęła kierowców.

Kolejki przed stacjami są ogromne, mają wielki wpływ na zatory drogowe i powodują u kierowców frustrację. Auta blokują skrzyżowania, ronda i przylegające do stacji paliw ulice. Atmosfera pośród zmotoryzowanych jest bardzo nerwowa. Nie każdy zdąży zatankować taniej. Cieszę się, że mi się udało. Oszczędziłem sobie też straconych nerwów, bo decyzję o wycieczce na stację paliw podjąłem odpowiednio wcześnie.

Fot. Rafał Mądry