Wezwany policjant zajrzy przez szybę, a następnie ją wybije. Nie będzie zwlekać

Wysokie temperatury w połączeniu z brakiem rozsądku i wyobraźni są bardzo niebezpieczne. Policjanci przestrzegają przed zostawianiem w samochodzie dzieci i zwierząt, szczególnie w czasie upałów. Pod żadnym pozorem nie wolno tego robić. Wewnątrz rozgrzanego pojazdu nie ma cyrkulacji powietrza umożliwiającej swobodne oddychanie. Temperatura w rozgrzanym aucie może wynosić 50-60 stopni Celsjusza lub więcej. W takich warunkach temperatura ciała dziecka wzrasta od 2 do 5 razy szybciej niż dorosłego człowieka, a to dla małoletniego oznacza śmierć. Wystarczy kilkanaście minut, by przez brak rozwagi doszło do tragedii.

Kiedy zauważymy pozostawionego w pojeździe malucha bądź zwierzę, natychmiast zawiadommy służby ratunkowe, telefonując na numer alarmowy 112. Podczas rozmowy telefonicznej uważnie słuchaj oraz wykonuj polecenia dyspozytora lub policjanta. Być może usłyszysz polecenie, aby dla ratowania życia wybić w samochodzie szybę. Jeżeli to możliwe, zostań na miejscu do czasu przyjazdu służb. Więcej o upale piszemy na stronie głównej Gazeta.pl.

Mundurowy wybije szybę, ty też możesz to zrobić

Jeśli funkcjonariusz stwierdzi, że dłuższe pozostawanie dziecka czy zwierzęcia w aucie zagraża jego życiu, ma prawo użyć wszelkich środków umożliwiających wydostanie go z pojazdu - włącznie z wybiciem szyby. Podobnie mogą postąpić osoby postronne, które zauważą, że zamknięte w samochodzie dziecko czy zwierzę nie reaguje, a wezwane służby ratunkowe jeszcze nie dotarły na miejsce. W takim przypadku nie odpowiemy za wybicie szyby w pojeździe, ponieważ w świetle prawa to działanie w stanie tzw. wyższej konieczności, ratujące zdrowie lub życie.

Zarzuty karne

Zgodnie z prawem, nieodpowiedzialnym rodzicom lub opiekunom, w szczególnych przypadkach grożą nawet zarzuty karne. W myśl art. 160 kk, za narażenie człowieka na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, grozi kara pozbawienia wolności do lat 3. Jeżeli na sprawcy ciąży obowiązek opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Przy czym jeżeli sprawca czynu działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Właściciele czworonogów również mogą zostać ukarani. Zgodnie z art. 35 ustawy o ochronie zwierząt, kto znęca się nad zwierzęciem podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.