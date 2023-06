Google Maps jak Yanosik czy Waze. Też możesz ostrzegać innych kierowców

Popularna aplikacja Google Maps powoli staje się bardziej zaawansowaną aplikacją nawigacyjną. To już nie tylko prosta nawigacja, ale także m.in. drogowy ostrzegacz. Twórcy aplikacji sięgnęli po rozwiązanie znane z takich programów jak NaviExpert, Waze czy Yanosik – wzajemne ostrzeganie kierowców o zagrożeniach drogowych. Funkcja jest od kilkunastu miesięcy udoskonalana i dostępna dla użytkowników telefonów z Android oraz iPhone.

Wzorem konkurencji Google dodał na ekranie (widoczna na pasku po prawej stronie mapy) ikonę zgłaszania różnych zagrożeń (przypomina komiksowy dymek z plusem). Początkowo kierowcy mogli tylko przesyłać zgłoszenia o kontrolach prędkości. Obecnie katalog powiadomień jest znacznie większy.

Co możesz zgłosić w Google Maps?

Wypadek drogowy

Kontrola prędkości

Korek

Roboty drogowe

Zamknięty pas ruchu

Niesprawny pojazd

Obiekt znajdujący się na drodze

Jak przesyłać zgłoszenia? Wystarczy dotknąć ikony na ekranie telefonu, by pojawiło się nowe menu z listą zgłoszeń. Gdy wybierzesz rodzaj zgłoszenia Google poprosi o potwierdzenie lub anulowanie powiadomienia. Nawet jeśli kierowca wówczas nie zareaguje to Google i tak doda zgłoszenie (zapewne uznano, że ze względów bezpieczeństwa lepiej ograniczyć liczbę kliknięć ekranu). To, co wysłał będzie dość szybko widoczne na mapie.

Zgłoszenia w Google Maps

Zgłoszenia w Google Maps

Zgłoszenia w Google Maps

Jak to działa w praktyce? Zgłoszenia w Google Maps

Korzystanie z aplikacji w telefonie jest dość proste, a program reaguje bardzo szybko (sprawdziłem w starszym Samsungu Galaxy S20 i iPhone XS). Niestety podczas testu funkcja zgłaszania dostępna była tylko w telefonie. Niestety nie mogłem ostrzegać innych kierowców za pośrednictwem ekranu w samochodzie, gdy podłączałem telefony w trybie samochodowym Apple CarPlay czy Android Auto. Szkoda, gdyż łatwiej i bezpieczniej korzystać w trakcie jazdy z dużego ekranu w konsoli, niż ze znacznie mniejszego wyświetlacza w telefonie.

Google Maps. Warto klikać w trakcie jazdy. Możesz sporo zaoszczędzić

Czy kierowcy często korzystają z funkcji zgłoszeń w Google Maps? Na co dzień dość często podróżuję m.in. z Google Maps i odnoszę wrażenie, że na mapach pojawia się coraz więcej ikon z ostrzeżeniami o wypadkach, korkach czy kontrolach policyjnych. Niestety jest ich znacznie mniej w porównaniu z takimi aplikacjami jak NaviExpert, Waze czy Yanosik. Pod tym względem Google Maps jeszcze wiele brakuje do konkurencji. Może zatem najwyższa pora zmobilizować użytkowników i wprowadzić zachęty do większej aktywności? Skoro udało się to twórcom innych programów, to tym bardziej Google nie powinien mieć z tym problemów.