Ile kosztuje przegląd techniczny w 2023 r.? Kierowcy z LPG płacą o 64 proc. więcej

Przegląd techniczny 2023 r. - kto musi zrobić przegląd?

Przegląd techniczny pełni bardzo ważną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa na drogach. Potwierdza że stan pojazdu pozwala na jego dalszą i bezpieczną eksploatację. Z założenia ma wykluczyć z naszych dróg samochody niesprawne i zagrażające bezpieczeństwu. Diagnosta, widząc niesprawny samochód, nie podbija mu przeglądu, co oznacza, że nie jest dopuszczony do ruchu. Jazda takim autem oznacza poważne konsekwencje dla kierowcy. Większość samochodów musi meldować się w stacji kontroli pojazdów co 12 miesięcy. Więcej porad dla kierowców znajdziesz na stronie głównej gazeta.pl.

Przegląd techniczny 2023 r. - kiedy można dłużej czekać z przeglądem?

Tak naprawdę są dwa przypadki, kiedy 12-miesięczny termin wykonywania przeglądów nie obowiązuje. Wyjątki dotyczą:

samochodów nowych lub kilkuletnich. Tu pierwsze badanie wykonuje się po 3 latach od dnia rejestracji, kolejne po następnych dwóch latach. Nie dotyczy to jednak aut z instalacją LPG. Te od momentu opuszczenia salonu bada się raz w roku.

samochodów zabytkowych. W ich przypadku nie funkcjonuje pojęcie okresowego badania technicznego. Nie wykonuje się go.

Przegląd techniczny 2023 r. - ile kosztuje

Diagności regularnie protestują i apelują o podwyżki, wskazując na rosnące koszty swojej działalności, ale wciąż nie ma mowy o żadnych podwyżkach. Kierowcy płacą dokładnie tyle, ile kilka lat temu. W przypadku osobówki to niecałe sto złotych, a motocykla - lekko ponad 60 złotych. Co ciekawe, jest nawet mieliśmy ostatnio małą obniżkę. Zniknęły opłaty ewidencyjne. Kierowcy zostaje w kieszeni cała złotówka. Cena przeglądu zależy od rodzaju pojazdu:

przegląd samochodu osobowego – 98 zł,

przegląd samochodu z instalacją LPG – 161 zł,

przegląd motocykla – 62 zł,

przegląd motoroweru – 50 zł,

przegląd ciągnika rolniczego – 62 zł,

przegląd przyczepy rolniczej – 40 zł.

Jeśli badanie techniczne jest przeprowadzane po terminie, to kierowca musi się liczyć z wyższa opłatą. Spóźnienie 30 dni po terminie oznacza podwojenie stawki. Za przegląd techniczny samochodu osobowego trzeba więc będzie zapłacić prawie dwieście złotych. Do tego dochodzą też inne konsekwencje, kiedy kierowca zostanie zatrzymany przez policję.

Mandat za brak przeglądu technicznego w 2023 r.

Żeby wyjaśnić kwestię kary i mandatu za brak przeglądu technicznego, warto zajrzeć do kodeksu wykroczeń:

art. 94 par. 1: Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd mechaniczny, nie mając do tego uprawnienia, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1500 złotych.

art. 94 par. 2: Tej samej karze podlega, kto prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu pojazd pomimo braku dopuszczenia pojazdu do ruchu.

Policjanci uznają często, że skoro samochód nie ma przeglądu, to oznacza, że nie został dopuszczony do ruchu. Mandat wynosi 1500 złotych. Kara może być jednak znacznie wyższa. W skrajnych sytuacjach policjant może nawet sięgnąć po pięć tysięcy złotych mandatu.