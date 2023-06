Michał Szpak dostał nowy samochód. Ma wyrazisty kolor i jest elektryczny

Kontrowersyjny wokalista już nie raz był widywany w luksusowych i drogich samochodach. W końcu niesztampowy wizerunek tak popularnego muzyka wymaga, aby pokazywać się w równie nietypowych pojazdach, najlepiej od topowych producentów. Teraz Michał Szpak nazywany kolorowym ptakiem polskiej sceny muzycznej, będzie widywany w aucie niszowej włoskiej marki. To polakierowany bardzo intensywnym kolorem Abarth 500e Cabrio.

Dlaczego polski oddział marki Abarth zdecydował się na współpracę właśnie z Michałem Szpakiem? Dowiadujemy się tego z komunikatu prasowego na temat podjęcia współpracy z wokalistą: "ekspresyjny, śmiało wyrażający emocje muzyk doskonale wpisuje się w dynamiczny, oryginalny styl marki Abarth".

Abarth 500e Cabrio z serii limitowanej Scorpionissima

Abarth 500e Cabrio Michała Szpaka to bogato wyposażony samochód z premierowej serii Scorpionissima, limitowanej do 1949 egzemplarzy. Seria ta występuje wyłącznie w kolorach Zielony Acid oraz Niebieski Poison. Na polskim rynku dostępnych będzie zaledwie 10 egzemplarzy tej wyjątkowej odmiany specjalnej. Koszt takiego samochodu wynosi w zaokrągleniu 200 tys. zł.

Abarth staje się elektryczny. Sportowy 500e będzie mruczał z głośników

Nowy Abarth 500e to pierwszy elektryczny samochód spod znaku skorpiona. Oferuje moc 155 KM i 235 Nm. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje 7 sekund, a prędkość maksymalna została ograniczona do 160 km/h. Dostępne są trzy tryby jazdy dające możliwość dodatkowego wzbogacenia sportowych ustawień i uwolnienia mocy - Turismo, Scorpion Street i Scorpion Track. Sportowe brzmienie zapewni generator dźwięku, który jest alternatywą dla standardowych wrażeń dźwiękowych, jakie emituje system AVAS.

Zadziorna odmiana malucha ma akumulator o pojemności 42 kWh. Maksymalna moc ładowania wynosząca 85 kW pozwala na naładowanie akumulatora do 80 proc. w 35 minut. Aby zgromadzić rezerwę energii wystarczającą na potrzeby dziennego przebiegu (około 40 km), potrzeba mniej niż 5 minut.

Wielokrotnie nagradzany artysta

Michał Szpak to wokalista poszerzający granice artystycznej wolności, aż do jej brawurowych granic. Na polskiej scenie muzycznej. Zadebiutował, zdobywając drugie miejsce w programie X-Factor (2011 r.), jest laureatem nagrody SuperPremiery, na 52. Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, otrzymał także nagrodę w kategorii SuperArtysta oraz Grand Prix Złote Opole 2016 na 53. KFPP, a także statuetki Bursztynowego Słowika na Top of the Top Sopot Festival 2022. Reprezentował Polskę z utworem "Color of Your Life" w Konkursie Piosenki Eurowizji 2016. Tymczasowym artystycznym alterego Szpaka bywa fikcyjna postać Jowiszja. Więcej ciekawostek ze świata motoryzacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.