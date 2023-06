Nowy RAM na europejskim rynku z silnikiem 3.6 V6 uzbrojony w miękką hybrydę

Więcej motoryzacyjnych nowości znajdziesz również w tekstach publikowanych w serwisie Gazeta.pl.

REKLAMA

Normy emisji spalin nie mają żadnej litości. Najpierw "dopadły" Jeepa Wranglera. Sprawiły, że legendarna terenówka stała się hybrydą plug-in. Niezwykle szybką, ale nadal hybrydą. Teraz w podobnym kierunku ma iść inny model koncernu Stellantis. Mowa o RAM-ie. Producent zaprezentował właśnie zelektryfikowaną jednostkę napędową.

Zobacz wideo Motocykl wbił się w osobówkę przez nieustąpienie pierwszeństwa podczas skrętu

3.6 V6 i RAM, a do tego lekka hybryda. Nowy pomysł Amerykanów

Całe szczęście w przypadku RAM-a elektryfikacja przybrała dużo bardziej delikatną formę. Bo 3.6-litrowy silnik V6 Pentastar został przybrany układem lekkiej hybrydy. System nazywa się eTorque i zajął miejsce klasycznego alternatora. Co tak właściwie daje? Urządzenie jest w stanie zbierać dużo większą ilość energii kinetycznej. A jako że zostało połączone z baterią litowo-niklowo-magnezowo-kobaltową wykonaną w technologii NMC o pojemności 430 Wh, gromadzi zebrany prąd po to, aby jednostka napędowa mogła zostać na dłużej uśpiona w trybie wygaszenia na postoju np. przed światłami.

Dłużej trwający start-stop dopiero otwiera listę zalet. Bo przy dużym obciążeniu eTorque może się stać formą boostera. Będzie wspierać silnik Pentastar V6 swoją mocą. Oczywiście zastrzyk dodatkowej siły nie będzie znaczący. Mówimy przecież o niewielkiej jednostce 12-woltowej.

Chińskie hybrydy powoli podbijają Europę. Są już w TOP10

eTorque zaoszczędzi nawet 19 proc. paliwa. No może prawie...

Integralnym elementem systemu eTorque mild hybrid jest oczywiście także 48-woltowa instalacja elektryczna czy 3-kilowatowy konwerter DC-DC. Poza tym inżynierowie zastosowali w motorze szerszy zakres zmiennych faz rozrządu i regulowany wznios zaworowy, a do tego usprawnili sposób pracy systemu recyrkulacji spalin na zimnym silniku. Tak skompletowany układ pozwala na spore oszczędności paliwa. Według producenta zapotrzebowanie na benzynę w cyklu mieszanym może spaść nawet o 19 proc. w stosunku do... motoru 5.7 V8. Oszczędności będą zatem liczone w litrach, ale nadal nie w odniesieniu do poprzedniej wersji jednostki 3.6 V6 Pentastar. Takie porównanie wydaje się zatem mało fortunne.

Wersja napędowa eTorque 3.6-liter Pentastar V6 będzie dostępna w Europie. Jednostka na początek zaoferuje 305 koni mechanicznych mocy i 364 Nm momentu obrotowego trzem modelom RAM-a. Mowa o RAM-ie 1500 Big Horn, 1500 Laramie i 1500 Rebel.