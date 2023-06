Przerobił pickupu na basen i ruszył, z dziećmi na pace, w drogę

Duża folia, szczelnie wysłana na pace pickupa i hektolitry wody, to sposób na mobilny basen i... spore kłopoty z policją. Udowodnił to jeden beztroski Izraelczyk, który nie tylko wyjechał swoim autem z basenem na pace na drogi publiczne, ale zabrał do niego pięcioro dzieci. Na szczęście, zanim doszło do tragedii, na bezmyślnego kierowcę wpadła policji i zakończyła wyprawę.

REKLAMA

O całej sytuacji poinformowały lokalne media, a na YouTubie pojawił się nawet film z zatrzymania pickupa. Lokalne władze udostępniły też zdjęcia, na których widać jak kilkuletni chłopcy kapią się na pokrytej folią i wypełnionej woda pace auta. Na nagraniu z lotu ptaka można zobaczyć, jak półciężarówka pozostawia ślady rozlanej wody na polnej drodze, zanim ostatecznie została zatrzymana przez radiowóz.

Zobacz wideo

Według izraelskich mediów pickup został zauważony znacznie wcześnie, kiedy poruszał się w normalnym ruchu ulicznym i już wtedy wiózł dzieci w zaimprowizowanym na pace basenie. Na szczęście kierowca nie musiał awaryjnie hamować lub omijać przeszkody, dzięki czemu udało się dowieźć pasażerów bezpiecznie na parking, a nikomu nic się nie stało.

Kierowca nie tylko otrzymał mandat za brawurową jazdę, ale także będzie musiał tłumaczyć się ze swojego pomysłu przed sądem. W tym przypadku nawet wyjątkowo wysokie upały sięgające nawet 37°C będą słabym alibi dla beztroski kierowcy.

Źródło: Carscoops