Droga jednojezdniowa ekspresowa. Wiesz, ile możesz tam jechać i jak się na niej zachować?

O przepisach drogowych obowiązujących na konkretnych typach dróg opowiadamy również w poradnikach publikowanych w serwisie Gazeta.pl.

Drogowcy przyzwyczaili kierowców do tego, że drogi ekspresowe posiadają przede wszystkim dwie jezdnie. Każda jest przeznaczona dla innego kierunku jazdy. To jednak standardem nie jest, a umieszczenie pojazdów poruszających się w przeciwną stronę na jednej płaszczyźnie sprawia, że mocno zmieniają się zasady ruchu drogowego.

Droga ekspresowa jednojezdniowa a dopuszczalna prędkość

Na początek warto powiedzieć nieco o dopuszczalnej prędkości. Na ekspresówce zawsze można jechać 120 km/h? No właśnie nie. Na drodze ekspresowej jednojezdniowej maksymalna szybkość jazdy to równe 100 km/h. Tak stwierdza art. 20 ust. 3 pkt 1 lit. c ustawy prawo o ruchu drogowym. Kierowca, który nie będzie o tym wiedział, już na starcie przekroczy dozwoloną prędkość o 20 km/h. To oznacza, że w razie kontroli drogowej, rozmowa z policjantem zacznie się od wyniku na poziomie 200 zł i 3 punktów karnych. Powyższy limit dotyczy oczywiście samochodów osobowych. W przypadku:

autobusów dopuszczalna prędkość nadal sięga 100 km/h,

dla ciężarówek i pojazdów z przyczepą spada już jednak do 80 km/h,

motocykli przewożących dziecko w wielu do lat 7 dopuszczalna prędkość spada nawet do 40 km/h.

Ograniczenie 80 km/h na pięknej ekspresówce. To nie błąd, policja wystawia mandaty

Drogowcy na ekspresówce jednojezdniowej nie wskazują ograniczenia prędkości. To automatycznie wynika z konstrukcji drogi i ustawienia przy niej znaku D-7 "droga ekspresowa". Poszukiwanie oznaczenia D-7 jest o tyle ważne, że np. droga ekspresowa wcale nie musi być oddzielana barierkami.

Droga ekspresowa jednojezdniowa a wyprzedzanie

Drugi z kluczy do sukcesu dotyczy wyprzedzania. Oczywiście na drogach ekspresowych jednojezdniowych kierujący wyprzedzać może. Sposób wykonania manewru zależy jednak od kilku czynników.

Jeżeli w każdym kierunku drogowcy wyznaczyli dwa pasy ruchu, wyprzedzanie powinno odbywać się lewym. Większość ekspresówek jednojezdniowych nie pozwala na wyprzedzanie z prawej. Nie wyczerpuje bowiem wymogów zapisanych w art. 24 ust. 10 pkt 2 ustawy PoRD. Może się zdarzyć, że droga ekspresowa będzie jednojezdniowa, a do tego drogowcy wyznaczą jeden pas ruchu w każdym kierunku. W takim przypadku wyprzedzanie jest możliwe wtedy, gdy nie dzieli ich linia P-4 "podwójna ciągła". Na ciągłej wyprzedzić się nie da. Nie starczy miejsca do przejechania obok innego pojazdu.

Podkreślę to jeszcze raz. Droga ekspresowa wcale nie musi mieć kierunków jazdy oddzielonych pasem zieleni. Powiem więcej, nawet nie musi mieć dwóch pasów ruchu w każdym kierunku. Jeden absolutnie wystarczy. Szerokość pasa ruchu na ekspresówce jednojezdniowej to 3,75 m.

Jakie pojazdy nie mogą wjechać na drogę ekspresową jednojezdniową?

Droga ekspresowa jednojezdniowa jest nadal drogą ekspresową. A to odsyła nas do definicji zapisanej w art. 2 pkt 4 ustawy PoRD. Ten wyraźnie stwierdza, że jest ona przeznaczona wyłącznie do ruchu pojazdów samochodowych, z wyłączeniem czterokołowca. W pojęcie to nie łapią się zatem ciągniki i maszyny rolnicze, pojazdy wolnobieżne, motorowery, quady, rowery czy urządzenia transportu osobistego. Ruch tych pojazdów na danym odcinku nie jest dopuszczony przepisami. Zignorowanie tego zakazu oznacza mandat kary. Wjazd na drogę ekspresową pojazdem, dla ruchu którego droga ta nie jest przeznaczona, kosztuje 250 zł.