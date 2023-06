Naklejki na szybie nie są już potrzebne. Usuń je zatem. Inaczej możesz dostać mandat

O sytuacji prawnej polskich kierowców szerzej opowiadamy również w tekstach publikowanych w serwisie Gazeta.pl.

Przednia szyba samochodu nie jest billboardem. Powinna być czysta i przejrzysta. W końcu ma gwarantować kierowcy widoczność, a tym samym w zasadniczy sposób wpływa na bezpieczeństwo jazdy. Dlatego skoro z polskiego porządku prawnego zniknęły dwa typy naklejek, kierujący powinien je usunąć.

Jakie naklejki przestały obowiązywać w Polsce?

W powyższym akapicie mamy oczywiście na myśli:

naklejkę z numerem rejestracyjnym. Ta została wykasowana w Polsce dokładnie 4 czerwca 2022 roku. Od tej pory nowe nie są wydawane, a stare straciły ważność. Kierowcy mogą je zatem zdrapać z przedniej szyby pojazdu.

niebieską naklejkę z napisem "mobi Parking" informującą o wnoszeniu mobilnych płatności w strefie płatnego parkowania. Stosowanie tej naklejki jest dziś bezsensowne. Kontrolerzy mają bowiem dostęp do baz online. Nie sprawdzają zatem biletów za parkowanie, a wpisują numer rejestracyjny do urządzenia mobilnego i badają czy płatność za parkowanie została wniesiona. To dotyczy praktycznie wszystkich SPP, w których identyfikacja pojazdu odbywa się na podstawie numeru rejestracyjnego.

Jak usunąć naklejkę z przedniej szyby samochodu?

Być może zadanie nie jest specjalnie łatwe, ale dobrze przygotowany kierowca poradzi sobie z nim w kilka minut. Musi przygotować kilka rzeczy i wykazać się dawką cierpliwości. Procedura jest dość prosta.

Podgrzej powierzchnię szyby suszarką. Skieruj strumień ciepła nie tylko na naklejkę rejestracyjną, ale także i jej bezpośrednie otoczenie. Nie nagrzewaj szyby zbyt mocno szczególnie zimą. Naprężenie temperaturowe może doprowadzić do jej pęknięcia! Rozgrzaną naklejkę możesz podważyć przy pomocy żyletki. Najlepiej podważ ją w dwóch przeciwległych punktach. Złap za podważone końce naklejki na szybę i dynamicznym ruchem zerwij ją. Pozostałości kleju na szybie usuniesz przy pomocy szmatki nasączonej benzyną ekstrakcyjną lub zmywaczem do paznokci. Sprawdzić się może też szmatka z nałożoną odrobiną kremu nawilżającego.

Usuń naklejkę z szyby. Warto! Grozi ci bowiem mandat

Część kierowców pewnie będzie się zastanawiać nad tym czy ze zrywaniem naklejki warto się męczyć. Odpowiedź? Czasami naprawdę warto. Szczególnie że za naklejkę można dostać mandat i to niemały! Podstawą do kary może się stać to, że policjant uzna, iż wkracza ona w pole widzenia lub ogranicza widoczność – stanie się tak, gdy kierowca przyklei ją zbyt wysoko. W takim przypadku działa art. 97 ustawy Kodeks wykroczeń. Wykroczenie przeciwko tzw. innym przepisom pozwala funkcjonariuszowi na wypisanie grzywny wynoszącej od 20 do 3000 zł.