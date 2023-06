Skoda Kodiaq drugiej generacji częściowo pokazana. Tak wygląda karoseria SUV-a

O nowej Skodzie Kodiaq wiemy niewiele. Pewnie jest właściwie tylko to, że światowa premiera odbędzie się jesienią bieżącego roku, a rynkowa na początku 2024 r. Spodziewać należy się nowego designu, całkowicie przeprojektowanego wnętrza, ulepszonej technologii oraz funkcji, jakich Kodiaq nigdy wcześniej nie miał. Pod maskę SUV-a oferującego siedem miejsc trafią silniki wysokoprężne TDI oraz benzynowe TSI z układem miękkiej hybrydy. Producent potwierdził także, że auto pojawi się również w hybrydowej wersji typu plug-in. Więcej o nowych samochodach piszemy na stronie głównej Gazeta.pl.

Z najnowszego komunikatu prasowego, w którym pokazano wygląd karoserii Kodiaqa, dowiadujemy się, że Skoda w fabryce w Kvasinach rozpoczęła kompleksową adaptację linii montażowej dla drugiej generacji SUV-a. Podobnie jak poprzednik, pojazd będzie produkowany na tej samej linii montażowej co modele Karoq i Superb. Produkcja czwartej generacji Superba zostanie jednak przeniesiona do Bratysławy na początku 2024 r., dzięki czemu zdolność produkcyjna w Kvasinach zostanie uwolniona na montaż dodatkowych 150 000 modeli Karoq i Kodiaq rocznie. Producent zainwestuje w przebudowę 12 milionów euro. Produkcja seryjna ma rozpocząć się na początku 2024 roku, a każdego dnia z linii montażowej ma zjeżdżać do 410 egzemplarzy modelu Kodiaq drugiej generacji.

Nowe Skody Kodiaq i Superb gotowe na temperatury bliskie -30 stopni

Ponad 800 000 wyprodukowanych Kodiaqów

Od globalnej premiery 1 września 2016 roku Skoda wyprodukowała ponad 800 000 egzemplarzy modelu Kodiaq w swoich fabrykach w Czechach, Ukrainie, Chinach, Indiach i - do początku 2022 roku - także w Rosji. W materiale wykorzystano zdjęcia producenta.