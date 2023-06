Kto ma pierwszeństwo za znakiem A-21? To zależy od tego, co stoi obok niego

O zasadach ruchu drogowego opowiadamy również w poradnikach publikowanych w serwisie Gazeta.pl.

W miastach takich jak Warszawa, Gdańsk, Kraków czy Poznań kierowcy mogą napotkać na swojej drodze znak ostrzegawczy A-21. Informacja przekazywana przez niego jest dość prosta. Informuje bowiem o tym, że jezdnia dla samochodów zaraz przetnie się z torowiskiem tramwajowym. Pytanie kierowców w tym punkcie brzmi: kto tu ma pierwszeństwo?

Kiedy za znakiem A-21 pierwszeństwo ma tramwaj?

Wszystko zależy od tego, co stoi obok znaku A-21. A w pierwszej kolejności pod tablicą dostrzec można tabliczkę T-7. Ta wskazuje układ torów i drogi na tym przejeździe. W skrócie informuje o tym, pod jakim kątem przecinają się obydwa szlaki. To spore ułatwienie. Kierujący wie jaki kierunek należy uważniej obserwować zbliżając się do torowiska. Tyle że nie rozsądza w żaden sposób kwestii pierwszeństwa. Przynajmniej nie bezpośrednio. Tu cały czas działają bowiem zasady generalne. A te są proste. Tramwaj ma pierwszeństwo przed każdym innym pojazdem.

Identyczna zasada obowiązuje w przypadku połączenia znaku A-21 z tabliczką T-8. Ta wskazuje na miejsce, w którym ruch pojazdów został skierowany na tory tramwajowe. Na połączeniu szlaków tramwaj również ma pierwszeństwo.

Widząc znak A-21 "tramwaj" z tabliczką T-7 kierowca oczywiście musi zachować szczególną ostrożność. Powinien uważnie obserwować otoczenie drogi i wypatrywać zbliżającego się pojazdu szynowego. Jednocześnie musi mieć na uwadze fakt, że kolos ważący nawet 40 ton jedzie z prędkością dochodzącą do 50 km/h. Przemieszcza się zatem dość szybko, a do tego do wyhamowania potrzebuje często nawet 50 metrów. Z tych faktów wynika jego uprzywilejowanie w ruchu.

Kiedy za znakiem A-21 pierwszeństwo może mieć kierujący autem?

Zdarza się, że drogowcy poza znakiem A-21 i tabliczką T-7 stawiają dodatkowe oznaczenia. Czasami pojawia się także sygnalizacja świetlna. Jej obecność zmienia powyższe zasady ruchu. Zielone światło na sygnalizatorze S-1 wskazuje, że aktualnie pierwszeństwo za znakiem ostrzegającym o tramwaju, otrzymuje kierujący pojazdem. W razie pojawienia się sygnału czerwonego, kierowca jest zobowiązany do zatrzymania. W takim przypadku nie dość, że pierwszeństwa nie ma, to jeszcze musi powstrzymać się od jazdy do momentu, w którym dojdzie do zmiany nadawanego sygnału świetlnego.