Najechała na lawetę i dosłownie wystrzeliła w powietrze. Takie są skutki nieuwagi

Wystarczy chwila nieuwagi za kierownicą, by doprowadzić do okropnego wypadku. Przekonała się o tym pewna kierująca ze Stanów Zjednoczonych. Przez swoją nieostrożność najechała na lawetę, przez co jej rozpędzony pojazd wzbił się w powietrze, lądując kilkadziesiąt metrów dalej. Kobieta z poważnymi obrażeniami została przetransportowana do szpitala.

