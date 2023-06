Kiedy otwarcie tunelu w Świnoujściu? Już wkrótce kierowcy pojadą pod ziemią

Ciekawostki z polskich dróg znajdziesz również w tekstach publikowanych w serwisie Gazeta.pl.

Kierowcy w województwie zachodniopomorskim mogą zacząć odliczanie. W okolicy 20 czerwca zapowiedziane zostało otwarcie tunelu w Świnoujściu. Prace tak właściwie już się zakończyły. Realizator czeka teraz na odbiory. Po ich wykonaniu, pojazdy będą mogły pojechać podziemną przeprawą.

Zobacz wideo Kierowca zawrócił w tunelu i jechał pod prąd. źródło: GDDKiA

Tunel w Świnoujściu może być oddany do użytkowania już 20 czerwca

Jeszcze w maju wykonawca zajmował się pracami wykończeniowymi i porządkowaniem tunelu oraz jego otoczenia. Robotnicy montowali obudowy na ścianach szczelinowych w części rampowej, a do tego czyścili obudowy tunelu i wyjścia ewakuacyjne. 26 maja nastąpiło zgłoszenie zakończenia prac strażakom. Ci muszą dokonać odbioru budowli. I jeżeli dadzą jej zielone światło na użytkowanie, już w okolicy 20 czerwca pod Świną pojawią się pierwsze samochody. Termin oddania idealnie zbiega się z terminem wakacji. To kluczowa kwestia z uwagi na znaczenie tej przeprawy.

Oddanie do użytkowania tunelu w Świnoujściu w drugiej połowie czerwca 2023 oznacza opóźnienie. Według pierwotnych planów przeprawa miała stać się przejezdna we wrześniu roku 2022. Termin przesunął się zatem o 9 miesięcy.

Tunel w Świnoujściu domyka ważny szlak drogowy. Otrzyma jeszcze tylko OPP

Tunelu w Świnoujściu został zbudowany w ciągu drogi krajowej nr 93 i na stałe połączy lewobrzeżną część Świnoujścia na wyspie Uznam z wyspą Wolin i resztą kraju. Ułatwi zatem podróżowanie mieszkańcom miasta i regionu. Na tym jednak nie koniec, bo przeprawa stanowi dopełnienie polskiej części trasy europejskiej E65. Będzie miała zatem wpływ na usprawnienie nie tylko lokalnej komunikacji, ale również i tej ogólnoeuropejskiej.

Po oddaniu tunelu do użytkowania pozostanie jeszcze jedna kwestia. Bo w tunelu w Świnoujściu musi pojawić się jeszcze... odcinkowy pomiar prędkości. Przetarg na wybór wykonawcy OPP został zakończony. Umowa jest podpisana, a Sprint SA z Olsztyna ma czas na montaż urządzeń na tym odcinku do końca września.

3,4 km długości. W skrócie to najdłuższa podwodna przeprawa w Polsce

Współczesna historia tunelu w Świnoujściu zaczęła się gdzieś w roku 2014. To wtedy miasto zleciło przygotowanie opracowanie koncepcji przeprawy. W roku 2017 jej projekt zyskał finansowanie ze środków unijnych, a w roku 2018 podpisała została umowa z wykonawcą. Kolejny etap nastąpił dokładnie 7 października 2020 roku. To wtedy maszyna TBM, która miała wydrążyć tunel, przypłynęła do Świnoujścia z Chin.

Przeprawa w Świnoujściu ma mieć średnicę wewnętrzną wynoszącą 12 m. Na przeprawę będzie składać się dwukierunkowa jezdnia i tunel ewakuacyjny. W "najgłębszym" punkcie tunel zejdzie do poziomu 38 m ppm i 10 metrów pod dno cieśniny. Warto wiedzieć też, że tunel pod Świną stanowi najdłuższą podwodną przeprawą w Polsce. Całkowita jego długość wraz z drogami dojazdowymi to 3,4 km, z czego wydrążone zostało dokładnie 1484 m, a stropowane jest 1780 m.