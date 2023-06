Każdy musi wymienić prawo jazdy, nawet bezterminowe. Chcesz wiedzieć do kiedy masz czas? Sprawdź rubrykę 12

O wymianie prawa jazdy, ale także i innych obowiązkach kierowców opowiadamy również w serwisie Gazeta.pl.

Zdany egzamin na prawo jazdy sprawia, że kierowca może prowadzić pojazd. Warto jednak zastanowić się do kiedy. Bo wbrew pozorom uprawnienia nie są bezterminowe. A granicę ich obowiązywania wskazuje dokument. Data zapisana w rubryce 12. nie jest tylko wskazówką. To właśnie ona wyznacza granicę po przekroczeniu której, właściciel prawa jazdy zasiada za kierownicą nielegalnie.

Data ważności prawa jazdy. Rubryka 12. mówi o...

Data zapisana w rubryce 12. potocznie jest nazywana datą ważności prawa jazdy. To jednak nazwa dość nieprecyzyjna. Bo tak naprawdę data wskazuje datę ważności, ale badań lekarskich. Jako że orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych stanowi punkt wyjścia do możliwości prowadzenia, wyczerpanie obowiązywania orzeczenia wyłącza prowadzącego z ruchu. A skoro to obecnie jest wydawane na maksymalnie 15 lat, co maksymalnie 15 lat kierujący musi złożyć w wydziale komunikacji wniosek dotyczący zmiany dokumentu.

W tym punkcie warto jeszcze wyjaśnić kilka kwestii. Opowiadamy o nich poniżej:

Prawo jazdy w przypadku wygasającej daty ważności warto wymienić wcześniej. Na nowy dokument trzeba bowiem poczekać nawet dwa tygodnie, a wcześniej kierujący musi się jeszcze udać do lekarza orzecznika. Lepiej zatem rozpocząć procedurę nawet na miesiąc przed wygaśnięciem wcześniejszych uprawnień.

Kiedy jeszcze poza minięciem daty ważności konieczna jest wymiana prawa jazdy? W sytuacji, w której kierująca z uwagi na ślub lub rozwód zmieniła nazwisko. W takim przypadku wymiana ma charakter aktualizacji danych. Poza tym jest niezbędna w przypadku zgubienia starego prawka, ewentualnie zniszczenia go w stopniu, który uniemożliwia odczytanie danych zapisanych w nim.

Skoro kierowca nie musi wozić prawa jazdy, skąd policjant w czasie kontroli drogowej będzie wiedział, że dokument prowadzącego przekroczył termin ważności? Dane dotyczące daty zapisane są także w bazie CEPiK, do której funkcjonariusze mają dostęp z poziomu komputera zamontowanego w radiowozie.

Prowadzenie z nieważnym prawem jazdy. Wysoki mandat i zakaz jazdy!

Minęła data ważności dokumentu. Kierujący jednak go nie wymienił. Powiem więcej, zasiadł za kierownicą i prowadzi pojazd. Zostaje jednak zatrzymany przez patrol policji do kontroli drogowej. I policjanci ujawnili fakt prowadzenia z nieważnym prawkiem. Co dalej? Pozornie sytuacja okazuje się mało znacząca. Przecież kierowca zdał egzamin. W sensie prawnym wygaśnięcie dokumentu i uprawnień oznacza, że prowadzący zostanie potraktowany jak osoba, która prawa jazdy nie uzyskała nigdy. Skutkiem uruchomienia art. 94 ustawy Kodeks wykroczeń stanie się minimum 1,5 tys. zł mandatu i zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Co z wymianą bezterminowego prawa jazdy?

Nie wszystkie prawa jazdy są terminowe. Do roku 2013 były wydawane też dokumenty bezterminowe. To wynikało jednak z bezterminowych zaświadczeń lekarskich. Czy to oznacza, że dokumentu nie trzeba zmieniać nigdy? Może prawie nigdy. Dokument bezterminowy na terminowy kierujący będą musieli zmienić dopiero w latach 2028 – 2033. Dopiero 1 stycznia 2034 roku prawo jazdy bezterminowe zostanie wygaszone z mocy ustawy. Straci ważność, a kierujący posiadający taki dokument, nie będzie mógł legalnie prowadzić pojazdu. Tak, terminowe prawo jazdy wydane na podstawie bezterminowego również otrzyma 15-letnią datę ważności. Tu jednak podczas wymiany, kierujący nie będzie musiał dostarczać orzeczenia lekarskiego. Bezterminowa ważność tego już wydanego pozostanie.

Koszt wymiany prawa jazdy wynosi od 150 do 350 zł

Wymiana prawa jazdy kosztuje dokładnie 100,50 zł, przy czym 0,50 zł to tzw. opłata ewidencyjna. Do wniosku złożonego w referacie komunikacji, kierujący musi jednak dorzucić aktualne zdjęcie. Jego wykonanie będzie kosztować jakieś 50 zł. Uzyskanie orzeczenia lekarskiego z kolei wymaga prywatnej wizyty u lekarza orzecznika. Ta zostanie wyceniona na 200 zł.