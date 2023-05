Kolejny duży gracz zamyka fabrykę w Polsce. Ponad 800 osób straci pracę

O decyzji poinformowało biuro prasowe Scania Production Słupsk S.A. Aktualnie firma zatrudnia 1047 osób, w tym 847 pracuje w zakładzie produkcji nadwozi autobusowych przy ul. Grunwaldzkiej 12 w Słupsku, a kolejnych 200 w zakładzie produkcji podwozi typu K w Kobylnicy. Jak informuje przedsiębiorstwo - "[...] decyzja o zamknięciu produkcji dotyczy wyłącznie zakładu w Słupsku". Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie Gazeta.pl.

Segment autobusów dotknięty kryzysem

Jak można wyczytać z komunikatu wystosowanego przez Scanię, produkcja w zakładzie będzie stopniowo wygaszana. Do jego zamknięcia dojdzie w pierwszym kwartale 2024 roku. Scania motywuje decyzję "[...] negatywnymi zmianami na globalnym rynku w segmencie autobusów". Przekładają się one na spadek liczby zamówień na nowe autobusy, co powoduje trwałą utratę rentowności tego segmentu. "Segment autobusów mocno odczuł negatywne skutki pandemii koronawirusa, i choć sytuacja na rynku stopniowo się normuje, tempo odbudowy jest niewystarczające. Ponadto planowane wdrożenie zmian w przepisach prawa dotyczących autobusów wymaga znacznych inwestycji w nowe technologie, zarówno teraz, jak i w przyszłości" - przekazuje Scania Production Słupsk S.A.

Cytowany w komunikacie dyrektor zarządzający Scania Production Słupsk S.A, Robert Eriksson przekazał, że decyzja była poprzedzona licznymi i szczegółowymi analizami. "Musimy pożegnać część naszych pracowników z ciężkim sercem i ogromnym szacunkiem do ich dotychczasowej pracy. Rozpoczynamy rozmowy ze związkami zawodowymi. Zaproponujemy wsparcie dla zwalnianych pracowników oferując więcej niż wynika z przepisów prawa" - poinformował Eriksson.

W komunikacie zapewniono, że "wszyscy pracownicy objęci planowanymi zwolnieniami otrzymają należne prawem świadczenia". Oprócz wykraczających ponad obowiązek prawny odpraw, firma przygotowuje już wsparcie obejmujące m.in. doradztwo zawodowe, możliwość szkoleń w celu zmiany kwalifikacji zawodowych oraz inne świadczenia.

Nie tylko Scania zamyka fabrykę

Niestety, nie tylko Scania zdecydowała o zamknięciu swojego zakładu w Polsce. Do grona producentów dotkniętych negatywnymi trendami na rynku należy także Volvo Buses. 16 marca poinformowało, że zamyka swoją fabrykę we Wrocławiu przy ul. Mydlanej. Jest to aktualnie największy w Europie zakład Volvo produkujący autobusy. Tak jak w przypadku Scanii, do zamknięcia dojdzie w pierwszym kwartale 2024 roku. Firma zatrudnia 1500 pracowników.