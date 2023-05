Ile zarabiają Polacy w fabryce Tesli? "Musk to dobry pan", a najniższa stawka to ponad 17 euro

W 2022 roku polska prasa informowała, że niemiecka fabryka samochodów Tesli ma problem ze znalezieniem rąk do pracy. Podobno oferta nie była zachęcająca zwłaszcza dla Polaków. Rok później trzeba stwierdzić, że to była rzeczywistość niesłusznie malowana tylko szarymi barwami. Co czwarty z 10 tys. pracowników Giga Berlin ma polskie obywatelstwo. Jeszcze bardziej zaskakujący jest fakt, że Polacy zatrudnieni w Tesli są zadowoleni z warunków pracy.

W Giga Berlin w Grunheide dobrze płacą i panuje miła atmosfera

Tak wynika z reportażu dziennikarza niemieckiej stacji "Deutsche Welle", który spytał Polaków, czy są zadowoleni. Wynika z niego, że praca w Tesli jest dla nich tak atrakcyjna, że trudno ja zdobyć. Pracowników przyciągają przede wszystkim stosunkowo wysokie stawki, ale nie tylko one. Równie ważne jest dobre traktowanie i przyjemna atmosfera w pracy.

Ile zarabiają Polacy pracujący w fabryce Tesli Berlin-Brandenburg? Najniższa stawka godzinowa, jaką oferuje Tesla oraz agencje pośrednictwa pracy Manpower i Randstad jest jednakowa i wynosi 17,17 euro. W przeliczeniu na złotówki to około 78 zł. To oznacza, że przez 20 dni pracy w miesiącu po osiem godzin dziennie da się zarobić mniej więcej 12,5 tys. zł. Na takie pensje mogą liczyć Polacy zatrudnieni do pracy bezpośrednio w fabryce. Dodatkowo zatrudnienie w Niemczech uprawnia Polaków do pobierania zasiłku rodzinnego, w wysokości 250 euro miesięcznie na każde dziecko.

Nieco niższe stawki oferują kontraktorzy. Podwykonawcy zwykle nie wymagają znajomości języka niemieckiego, która w stopniu przynajmniej podstawowym jest konieczna do zatrudnienia w Giga Berlin, za to oferują 13,57 euro za godzinę, czyli około 62 zł. Innym utrudnieniem dla pracujących w Tesli Polaków może być konieczność codziennych dojazdów do pracy. Od granicy z Polską do Grunheide jest około 65 km, a więc taką drogę trzeba pokonać dwa razy dziennie.

Pan Kamil jest zadowolony z pracy, mimo że dojeżdża 160 km

Jakie są inne zalety pracy w fabryce produkującej samochody elektryczne amerykańskiej marki? Podobno panuje tam wysoka kultura, spokojna atmosfera, a ludzie są "naprawdę wspaniali i mili". Przynajmniej tak twierdzi Kamil, jeden z Polaków zatrudnionych w niemieckiej gigafabryce, który rozmawiał z reporterem "Deutsche Welle". Pracowałem wcześniej w dużych niemieckich firmach i jako Polak nie byłem tam dobrze traktowany. "W Tesli czuje się atmosferę wspólnej pracy, koleżeństwa i wsparcia" – powiedział w rozmowie z "Deutsche Welle" Polak, a później napisała o tym Rzeczpospolita. Pan Kamil jest zadowolony z pracy w fabryce Tesli, mimo że dojeżdża do niej aż ze Szczecina i ma w każdą stronę 160 km.

Jak to możliwe? Być może negatywne opinie na temat złego traktowania pracowników Tesli nie są miarodajne i pojedyncze nagłaśniane przez media przypadki rzucają cień na całą firmę, która przecież zatrudnia dziesiątki tysięcy osób na kilku kontynentach. Nie można też zapominać, że europejskie, a szczególnie niemieckie prawo wymusza wyższe standardy traktowania pracowników, niż te panujące w USA lub Chinach. Ale prawda jest taka, że dobrej do pracy atmosfery nie da się zmusić żadnymi przepisami.