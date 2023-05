Zmieniasz pas na środkowy, kierowca na lewym pasie robi to samo. Kto ma pierwszeństwo?

O znaczeniu polskich przepisów drogowych opowiadamy również w tekstach publikowanych w serwisie Gazeta.pl.

Przepustowość dróg. To kluczowe pojęcie w sytuacji, w której w Polsce zarejestrowanych jest blisko 27 mln pojazdów. A przecież nie tylko one pojawiają się na naszych szlakach drogowych. Odpowiedź drogowców? Ci coraz częściej stawiają na arterie trzypasmowe – i to nie tylko poza terenem zabudowanym, ale i w miastach. Tego typu drogi dają spore możliwości w kwestii przepustowości, ale tworzą inny problem. Ten dokładnie opisuje tytuł tego materiału.

Pojazd z lewej i prawej wjeżdżają na pas środkowy. Kto ma pierwszeństwo?

Polskie przepisy drogowe są przestarzałe. Trzon ustawy Prawo o ruchu drogowym pochodzi bowiem jeszcze z czasów PRL-u. Całe szczęście problem opisany w tytule został w nim rozwiązany. O tej kwestii opowiada art. 22 ust. 4 w/w ustawy. Mówi on, że "kierujący pojazdem, zmieniając zajmowany pas ruchu, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdowi jadącemu po pasie ruchu, na który zamierza wjechać oraz pojazdowi wjeżdżającemu na ten pas ruchu z prawej strony". W skrócie, obowiązuje tu zasada prawej dłoni. Pojazd znajdujący się po prawej ma pierwszeństwo i wykona manewr jako pierwszy.

Znaki D-47, D-41 i D-53 zmieniają wszystko. Jesteś z prawej? Nie masz pierwszeństwa

Z prawej ma pierwszeństwo. Choć liczą się jeszcze dwie kwestie

Sprawa się wyjaśniła? Trochę tak, a trochę nie. Bo nadal jest jeszcze kilka kwestii, nad którymi trzeba się zastanowić.

Po pierwsze, aby samochód jadący prawym pasem ruchu, uzyskał pierwszeństwo w czasie zmiany pasa ruchu na środkowy przed pojazdem jadącym lewym pasem, najpierw musi... wrzucić lewy kierunkowskaz. Manewr zawsze należy zasygnalizować. Brak kierunkowskazu może oznaczać brak pierwszeństwa.

Po drugie kluczowa jest szczególna ostrożność. Art. 22 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym mówi wyraźnie, że "kierujący pojazdem może zmienić zajmowany pas ruchu tylko z zachowaniem szczególnej ostrożności".

Szczególna ostrożność jest kluczowa z uwagi na możliwość działania martwego pola, ale i zasadę ograniczonego zaufania. Kierujący jadący prawym pasem ma pierwszeństwo podczas zmiany pasa na środkowy, przed pojazdem jadącym lewym pasem. Pierwszeństwa tego nie ma jednak co forsować na siłę. Gdy auto na lewym pasie nie ma zamiaru go respektować, lepiej ustąpić i uniknąć tym samym kolizji. Analogiczny scenariusz dotyczy np. w sytuacji, w której kierujący na lewym pasie sygnalizuje manewr zjazdu na pas środkowy i zaczyna go wykonywać, a wtedy dostrzega, że kierujący z pasa prawego również wjeżdża na środkowy, ale bez kierunkowskazu.

Ile wynosi mandat za błędy w czasie zmiany pasa ruchu?

Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem zmieniającego zajmowany pas ruchu oznacza bowiem wykroczenie, które zostało obwarowane mandatem wynoszącym od symbolicznych 20 do katastroficznych 3000 zł. Co więcej, wykroczenie oznacza dopisanie do konta kierowcy 5 punktów karnych. Możliwy jest także mandat za niesygnalizowanie manewru. Takie wykroczenie zostanie wycenione przez policjantów na 200 zł i 2 punkty karne.