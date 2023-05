Te litery i cyfry mają duże znaczenie. O co chodzi z naklejkami na radiowozach?

Każdy samochód policyjny posiada tzw. numer boczny. Zastanawialiście się kiedyś jaką informację przekazuje kilkucyfrowe oznaczenie? No właśnie my również. Dlatego postanowiliśmy rozwikłać tą zagadkę. I zanim opowiemy o jej szczegółach, musimy powiedzieć z góry to, że pewnie tak samo jak my będziecie rozczarowani. Bo numer boczny jest tylko czymś na kształt dodatkowego numeru rejestracyjnego pojazdu. Wskazuje na region, w którym jest eksploatowane auto, a do tego został przypisany do konkretnego samochodu.

REKLAMA

Zobacz wideo Wezwał policję, bo słyszał wołanie o pomoc. Okazało się, że to koza

Numer boczny to na początek litera lub dwie

Na początku numeru bocznego pojawia się oznaczenie literowe. Litera może być jedna, ewentualnie litery mogą być dwie. Jedna będzie zawsze wtedy, gdy pojazd należy do Komendy Głównej Policji lub szkół policyjnych. Literami tymi będzie odpowiednio A i L. W przypadku samochodów należących do komend regionalnych, równie dobrze stosowane może być oznaczenie dwuliterowe. I tak:

A – Komenda Główna Policji

B, BB – woj. dolnośląskie

C, CC – woj. kujawsko-pomorskie

D, DD – woj. lubelskie

E, EE – woj. lubuskie

F, FF – woj. łódzkie

G, GG – woj. małopolskie

H, Y – woj. mazowieckie

J, JJ – woj. opolskie

K, KK – woj. podkarpackie

M, MM – woj. podlaskie

N, NN – woj. pomorskie

P, R – woj. śląskie

S, SS – woj. świętokrzyskie

T, TT – woj. warmińsko-mazurskie

U, UU – woj. wielkopolskie

W, WW – woj. zachodniopomorskie

Z, ZZ – Komenda Stołeczna

L – szkoły policyjne.

Lekka obcierka na parkingu. Zostawiłeś kartkę? Błąd! Prosta droga do kłopotów

Litery i trzy cyfry, czyli policyjny numer rejestracyjny

Pomijając jedną lub dwie litery numer boczny radiowozu składa się też z trzycyfrowego kodu. Ten pochodzi z puli od 001 do 999. To nic innego jak indywidualny numer pojazdu. Do czego może się przydać numer boczny radiowozu? Wyobraźmy sobie sytuację, że kierowca ma zastrzeżenia do sposobu przeprowadzenia kontroli drogowej, ale nie zapamiętał danych policjantów. Może zapisać sobie numer boczny – na jego podstawie uda się bez problemu namierzyć funkcjonariuszy pełniących służbę tego dnia.

Ciekawostka w tym punkcie jest jedna. Czemu pula numerycznych oznaczeń wyklucza oznaczenie 000? To kwestia reguł wewnętrznych lub zapisów ustawy. Ciężko będzie zatem uzyskać konkretną i miarodajną odpowiedź na to pytanie.