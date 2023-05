Tesla Optimus to nie samochód, a... robot! Musk chce wyprodukować 20 mld sztuk

Więcej ciekawostek ze świata motoryzacji znajdziesz również w tekstach publikowanych w serwisie Gazeta.pl.

REKLAMA

Tesla ma nowy pomysł na produkt. Tym razem postanowiła odłożyć na bok produkcję kolejnych modeli samochodów i skupić się na humanoidalnych robotach wyposażonych w sztuczną inteligencję. Projekt o nazwie Optimus został po raz ostatni zaprezentowany w październiku zeszłego roku. Po ośmiu miesiącach cichych prac na zapleczu, amerykańska firma pochwaliła się postępami.

Zobacz wideo Nowy rekordzista? 205 punktów karnych i 27 tys. zł na motocyklu

Tesla stworzy robota. Optimus umie już nawet... chodzić!

Słowo postępy brzmi imponująco. Tyle że Tesla Optimus jak na razie nie dysponuje imponującymi umiejętnościami. Filmik przedstawia roboty chodzące po fabryce. Tyle że te stawiają dość niepewnie wyglądające kroki. Ich chód prezentuje się trochę tak, jak chód starszego człowieka. Tak, postępy Tesli nie są tak znaczące w kwestii robotyki, jak postępy innych firm opracowujących własne humanoidy. To może się jednak zmienić. Filmik pokazuje bowiem również, jak amerykańska firma uczy sztuczną inteligencję robota. AI Optimusa uczy się od człowieka. Człowieka wyposażonego w szereg sensorów i kamer. W ten sposób robot stara się zrozumieć mechanikę poszczególnych ruchów.

Prace nad Teslą Optimusem wyglądają ciekawie. Wisienkę na torcie jak zwykle stanowi jednak wypowiedź szefa marki, a więc Elona Muska. Ten z charakterystyczną dla siebie skromnością oznajmił światu, że zapotrzebowanie na inteligentne humanoidy będzie rosnąć. I to drastycznie. Z czasem może sięgnąć nawet 10 do 20 mld sztuk. A to ilość większa, od całej populacji ludzi. I Tesla takiemu zapotrzebowaniu chce sprostać. Celem marki jest bowiem produkowanie robotów w większej ilości, niż samochodów.

Jak się odbiera nową Teslę z salonu w Polsce? Sprawdziliśmy

Tesla wyprodukuje 20 mld Optimusów? A to ciekawe

Tesla Optimus wygląda dość nieźle. Patrząc jednak na ośmiomiesięczne postępy prac, jeszcze sporo zostało mu do nadrobienia w kwestii względnej samodzielności. A mówienie o produkcji sięgającej 20 mld sztuk... No cóż, Musk jest świetnie znany ze składania propozycji na wyrost.

W roku 2017 Tesla zaprezentowała drugą generację modelu roadster. Elektryk miał osiągać setkę w 1,9 sekundy. Co więcej, Musk zapowiedział jego produkcję na rok 2020. W związku z 3-letnim terminem firma zaczęła zbierać nawet preordery. Niestety mamy połowę roku 2023, a w sprawie sprzedaży roadstera nadal panuje cisza. Totalna cisza. Kolejnym przykładem jest Cybertruck. Jego produkcja jest odkładana systematycznie od roku 2019. Musk zawsze znajduje dobry powód. A przecież dużo prościej, z inżynieryjnego punktu widzenia, jest wprowadzić do sprzedaży kolejne auto na podstawie już posiadanej technologii, niż robota ze sztuczną inteligencją, gdy tej technologii firma nie posiada. Optimus jest zatem raczej śpiewem przyszłości. Mocno odległej, o ile w ogóle dosięgalnej.