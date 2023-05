Koniec ręcznej skrzyni biegów. Ostatnia seria MINI John Cooper Works z klasyczną przekładnią

Modele MINI John Cooper Works są od zawsze topowymi sportowymi wersjami MINI, które zapewniają typowe dla tej marki gokartowe wrażenia z jazdy. Limitowane do 999 sztuk na całym świecie MINI John Cooper Works 1to6 Edition to wersja, która szczególnie podkreśli sportowy charakter napędu. Z 4-cylindrową, benzynową jednostką napędową TwinPower Turbo o mocy 231 KM współpracuje 6-biegowa skrzynia manualna. To od tego mechanizmu wzięła się nazwa serii limitowanej 1to6 Edition. Model ten trafi do sprzedaży we wrześniu.

REKLAMA

MINI John Cooper Works w wersji 1to6 Edition od strony stylistycznej wyróżnia atrapa chłodnicy z dużymi wlotami powietrza zapewniającymi optymalne chłodzenie silnika i hamulców oraz obramowaniem wykonanym w całości w kolorze Piano Black. Inne detale na nadwoziu oraz ozdobniki również utrzymano w błyszczącej czerni, która współgra z eleganckim lakierem karoserii o nazwie Midnight Black. Uzupełnieniem są 18-calowe obręcze kół Circuit Spoke w kolorze Jet Black.

Koniec MINI Clubman. Na pożegnanie limitowana seria Final Edition

We wnętrzu po stronie pasażera zamontowana została listwa dekoracyjna z przetłoczeniami 3D z napisem "One of 999". Pośrodku kokpitu znajduje się dźwignia biegów z gałką w kolorach logo edycji z czerwonym schematem biegów oraz czerwonym skórzanym szwem. Charakterystyczny dla MINI centralny zestaw wskaźników nawiązuje do stylistyki czerwonym obramowaniem i wraz z czerwonym oświetleniem ambientowym kontrastuje z antracytową podsufitką. Plakietkę MINI John Cooper Works 1to6 Edition można znaleźć również na dolnym ramieniu sportowej kierownicy obitej skórą Nappa oraz na dywanikach i listwach progowych.

Premiera na 24-godzinnym wyścigu na torze Nürburgring

Sportowy układ jezdny rasowego wydania MINI został przetestowany na różnych torach wyścigowych, w tym na Pętli Północnej toru Nürburgring. To właśnie na tym słynnym obiekcie odbędzie się światowa premiera limitowanej edycji auta, która będzie mieć miejsce 20 maja 2023 r. podczas 24-godzinnego wyścigu na torze Nürburgring. Na trasę wyścigu wyjedzie MINI John Cooper Works 1to6 Edition po specjalnych modyfikacjach. W materiale wykorzystano zdjęcia producenta.