Koniec MINI Clubman. Na pożegnanie limitowana seria Final Edition

MINI zaprezentowało limitowaną edycję modelu Cooper S Clubman. Auto, które jest najbardziej wszechstronnym pojazdem w historii brytyjskiej marki, otrzymało nazwę Final Edition i powstanie w limitowanej serii 1969 egzemplarzy. Liczba ta nawiązuje do roku powstania legendarnego Mini Clubman, który wzbudzał sensację w latach 1969–1981 swoim wydłużonym nadwoziem typu shooting brake i dzielonymi drzwiami bagażnika.

REKLAMA

Nowy Mini Aceman puszcza oko do pokolenia Z

Dla przypomnienia, MINI Clubman we współczesnej edycji z 2007 roku prezentowało nowoczesną interpretację klasycznej koncepcji shooting brake. Dzielone drzwi kufra zostały zachowane, a dostęp do tylnych miejsc był wyłącznie z prawej strony przez otwierane do tyłu drzwi. Wraz z trzecią generacją modelu z 2015 roku MINI Clubman ponownie zwiększyło swoją długość, która wynosiła teraz 4,25 m, a dzięki dłuższemu rozstawowi osi i dwóm pełnowymiarowym drzwiom tylnego rzędu siedzeń stało się bardziej przestronne i komfortowe.

Wyróżniająca się seria specjalna

MINI Clubman Final Edition, jako edycja specjalna oferowane będzie w kolorach Nanuq White, Enigmatic Black oraz Melting Silver, przełamanych miedzianymi wstawkami. Charyzmatyczne detale na karoserii, okleiny oraz wykończenie wnętrza, nawiązują do historii stylistyki tego wyjątkowego samochodu. Specjalny jest także wzór 18-calowych obręczy kół ze stopów lekkich

Zobacz wideo Czy MINI w wersji pięciodrzwiowej wciąż jest mini?

Lampy tylne z motywem Union Jack nawiązują do brytyjskiego pochodzenia pojazdu. W kilku miejscach na karoserii oraz we wnętrzu, dla przypomnienia z jakim autem ma się do czynienia, ulokowano napisy "Final Edition" oraz plakietki "1 of 1969". Ekskluzywny charakter kabiny podkreślają dobre materiały wykończeniowe, brązowa skóra, kontrastowe przeszycia tapicerki i eleganckie dekory.

Oferowany w wyposażeniu standardowym pakiet Connected Media obejmuje wyświetlacz dotykowy o przekątnej 8,8 cala w centralnym zestawie wskaźników, usługę cyfrową MINI Online, usługi zdalne oraz integrację smartfonów umożliwiającą korzystanie z Apple CarPlay i innych aplikacji za pośrednictwem systemu operacyjnego samochodu. Najnowsza generacja systemu obsługi MINI oferuje zoptymalizowane możliwości szybkiej i intuicyjnej obsługi funkcji pojazdu, systemu audio, komunikacji, nawigacji i aplikacji.

Ile trzeba będzie zapłacić za MINI Clubman Final Edition? Ceny w Wielkiej Brytanii startują od 37 tys. funtów.

W materiale wykorzystano zdjęcia producenta

Więcej ciekawych newsów motoryzacyjnych znajdziesz na Gazeta.pl