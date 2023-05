Znak B-43 może wprowadzić w błąd. Wszystko przez jego kształt

O przepisach ruchu drogowego, ale i karach dla kierowców szerzej opowiadamy również w tekstach publikowanych w serwisie Gazeta.pl.

Ograniczenie prędkości to ograniczenie prędkości. Oczywiście, że tak! Tyle że nie każdy znak wskazujący dopuszczalną szybkość jazdy obowiązuje w takim samym zakresie. Ograniczenia bywają okrągłe, dotyczące konkretnego typu pojazdów czy umieszczone... na kwadratowym, białym tle. I tło to nie jest jedynie zabiegiem estetycznym. Ono wskazuje ważną informację.

Zasady wprowadzane przez znak B-43. Jest ich kilka!

Białe tło wokoło znaku ograniczającego prędkość sprawia, że kierowca nie ma do czynienia z tablicą B-33, a B-43. Jej definicja brzmi: "strefa ograniczonej prędkości". Wyznacza ona zatem dozwoloną prędkość na danym obszarze, a nie na odcinku do najbliższego skrzyżowania. Gdzie jest stosowany? Przede wszystkim w miejscach, na których pojawia się duża ilość skrzyżowań – dzięki temu ograniczenia nie trzeba powtarzać co kilkadziesiąt metrów. Poza tym oznaczenie B-43 jest stosowane tam, gdzie odbywa się intensywny ruch pojazdów i pieszych. Ograniczenie prędkości ma gwarantować pieszym wyższy poziom bezpieczeństwa.

Warto pamiętać w tym punkcie o jeszcze jednym. Jeżeli znak B-43 określający dopuszczalną prędkość mniejszą lub równą 30 km/h, drogowcy nie muszą oznaczać znakami ostrzegawczymi na terenie strefy urządzeń i rozwiązań wymuszających powolną jazdę (w tym, chociażby progów spowalniających).

Co odwołuje strefę ograniczonej prędkości?

Skoro znaku B-43 nie odwołuje skrzyżowanie, skąd kierowca ma wiedzieć, gdzie kończy się strefa? To akurat dość proste. Ustawodawca stworzył specjalnie oznaczenie zajmujące się anulowaniem zakazu. Mowa o znaku B-44 "Koniec strefy ograniczanej prędkości". Co niezwykle ważne, znaku B-43 nie jest w stanie odwołać np. znak B-42 "Koniec zakazów". Kierowcy powinni uważać na tą pułapkę. Tym bardziej że przekroczenie prędkości w strefie ograniczonej prędkości, wiąże się z surowym mandatem.

Mandat za znakiem B-43. Czasami nawet utrata prawa jazdy

Mandat za przekroczenie prędkości w strefie ograniczonej prędkości jest dokładnie taki sam, jak w każdym innym przypadku. Za znakiem B-43 również obowiązuje zasada drogowej recydywy i dwukrotnej kwoty mandatu w przypadku drugiego poważnego wykroczenia czy odbierania praw jazdy za jazdę o co najmniej 51 km/h za szybko od limitu wyznaczonego na drodze. Kwoty mandatów to: