Kto zbuduje brakujący odcinek S7 na północ od Warszawy? Harmonogram prac na całej S7

Dziewięć ofert spłynęło na budowę odcinka S7 między Czosnowem a Kiełpinem i wszystkie mieszczą się z zakładanym przez Generalną Dyrekcję Dróg krajowych i Autostrado budżecie. Wynosi on nieco ponad 831 mln zł.

Pełna lista ofert:

Aldesa Construcciones Polska (lider konsorcjum) i Aldesa Construcciones Hiszpania - 565 736 230,91 zł

Budimex - 597 606 715,14 zł

Fabe Polska (lider konsorcjum), SP Sine Midas Stroy Kazachstan, Yörük Yapi ?nsaat Turcja - 536 313 874,41 zł

Mostostal Warszawa - 623 171 984,64 zł

NDI (lider konsorcjum) i NDI Sopot - 548 533 269,43 zł

Poor 585 028 560,48 zł

Polaqua 799 039 235,85 zł

Intercor 645 750 000 zł

Strabag 718 665 799,74 zł

Budowa S7 Czosnów-Kiełpin – co dalej?

Po przeprowadzeniu analizy ofert, w przypadku braku odwołań, umowa z finalnym wykonawcą zostanie podpisana w lipcu 2023 roku. Zwycięska firma będzie miała na realizację zadania 36 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (od 16 grudnia do 15 marca). Przy sprawnym przebiegu procesu projektowania (uzyskiwania niezbędnych uzgodnień i decyzji), jak i realizacji kierowcy z nowej trasy będą mogli skorzystać wiosną 2027 r.

Budowa S7 Czosnów-Kiełpin – zakres prac

Zadaniem wykonawcy będzie przygotowanie projektu budowlanego, uzyskanie niezbędnych decyzji, a następnie budowa ok. 9 km drogi ekspresowej S7. W miejscu obecnej dwujezdniowej i dwupasowej DK7 powstanie dwujezdniowa ekspresówka z trzema pasami ruchu. Wybudowane zostaną trzy węzły: Czosnów, Palmiry i Sadowa. Ponadto powstaną drogi równoległe do obsługi ruchu lokalnego, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Budowa S7 - prace na północ od Warszawy

Kierowcy aktualnie mają już do dyspozycji 275 km drogi ekspresowej od węzła Gdańsk Południe do Płońska. Z dalszych 57 km trasy do Warszawy w realizacji jest odcinek Płońsk-Czosnów. Kierowcy z 35 kilometrów będą mogli korzystać w 2025 r. W przygotowaniu jest druga część trasy z Czosnowa do stolicy, czyli odcinek Kiełpin-Warszawa (13 km). Aktualnie kompletowana jest dokumentacja niezbędna do ogłoszenia przetargu na wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji ZRID (jeszcze w I połowie br.).

S7 Warszawa-Kraków i dalej na południe

Systematycznie poprawia się też sytuacja na odcinki Kraków-Warszawa. Wraz z oddanym przed majówką odcinkiem S7 Lesznowola-Tarczyn, kierowcy mają do dyspozycji blisko 230 km dwujezdniowej trasy od węzła Warszawa Lotnisko do granicy województw świętokrzyskiego i małopolskiego.

Jeszcze w tym roku kierowcy dostaną blisko 19 km od granicznego Moczydła do Miechowa. W realizacji są kolejne dwa odcinki, Miechów-Szczepanowice (5,3 km), a także Widoma-Kraków Nowa Huta (18,3 km). Kierowcy korzystają już z położonego pomiędzy nimi 13-kilometrowego odcinka Szczepanowice-Widoma oraz blisko siedmiokilometrowego od Nowej Huty do węzła Kraków Bieżanów na skrzyżowaniu z autostradą A4. W ekspresowym tempie całą blisko 293-kilometrową trasę z Warszawy do Krakowa przejedziemy przed końcem 2024 r.

Budowa S7 na odcinku Kraków-Zakopane

W drodze na południe od Krakowa mamy już ponad 31 km drogi ekspresowej od Myślenic do Rabki-Zdroju z tunelem pod górą Luboń Mały. W trakcie przetargu jest kolejne ok. 35 km dwujezdniowej drogi od Rabki-Zdroju do Chyżnego i granicy ze Słowacją.