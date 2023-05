Przedwyborcza nowela prawa o ruchu drogowym. Punkty karne na nowych-starych zasadach

Senat wniósł poprawki do nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym. Najważniejszą zmianą, jaką wprowadzi nowela, będzie powrót do starych zasad w kwestii punktów karnych. Co więcej, izba wyższa wprowadziła także zmiany, które mają na celu podniesienie bezpieczeństwa pasażerów, którzy korzystają z przewozów na aplikację.

3 Fot. Agnieszka Sadowska / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl