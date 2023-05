Autosacrum 2023. Na wielkim święceniu samochodów czułem się jak na zlocie

Byliśmy na Autosacrum 2023

To chyba największe, a na pewno najgłośniejsze wydarzenie tego typu w całej Polsce. Od wielu lat do parafii św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej przyjeżdżają setki zmotoryzowanych na wielkie święcenie samochodów. Tradycja sięga jeszcze PRL-u, kiedy to na wierzących kierowców i motocyklistów polowali milicjanci, uprzykrzając obchody. Dzisiaj nikt nikogo nie prześladuje, a wydarzenie przyjmuje trochę formę motoryzacyjnego pikniku. W tym roku Autosacrum w Podkowie Leśnej wypadło 7 maja. Dzień wcześniej odbywało się święcenie rowerzystów. Niedzielę zarezerwowano dla motocyklistów i kierowców. Przejazd tych pierwszych pod kościołem możecie zobaczyć poniżej. Było naprawdę głośno.

Zobacz wideo Autoscarum 2023. Motocykliści robią dużo hałasu ku uciesze wszystkich

Autosacrum, czyli coś więcej niż wydarzenie religijne

Autosacrum - uroczystość, podczas której samochody uczestników zostają powierzone opiece Boga poprzez odmówienie stosownych modlitw i pokropienie ich przez kapłana wodą święconą

- taką definicję znalazłem w wielkim słowniku języka polskiego. Dokładnie tym Autosacrum w Podkowie Leśnej jest. Zmotoryzowani zbierają się wokół kościoła, ksiądz odprawia mszę, a wierni modlą się potem w przeróżnych intencjach związanych z bezpieczeństwem na polskich drogach. Również o rozsądek samych kierowców, by nie łamali przepisów i nigdy nie wsiadali za kierownicę po alkoholu, a także za ofiary wypadków. Po zakończeniu mszy motocykle i samochody przejeżdżają pod wystawionym na zewnątrz ołtarzem, a ksiądz święci pojazdy. Postawienie tutaj kropki byłoby jednak sporym niedopowiedzeniem. Autosacrum to coś więcej.

Zobacz wideo Autosacrum 2023. Tak wygląda wielkie święcenie samochodów w Podkowie Leśnej

Można się poczuć jak na zlocie motocykli i samochodów. Przeróżnych

Już sam przejazd motocykli i samochodów pod kościołem może stanowić nie lada atrakcję dla miłośników motoryzacji i najmłodszych. Większość samochodów to ciekawe klasyki, czasem dobrze utrzymane modele w pełni zasługują na miano zabytku i świetnie prezentowałyby się w muzeum. Jest też mnóstwo samochodów, na widok których zakręci się łezka w oku pamiętającym polską motoryzację. Ta ma bardzo mocną reprezentację, a maluchy i polonezy wzbudzają powszechny zachwyt.

Autosacrum ma charakter motoryzacyjnego pikniku i od razu może się skojarzyć ze zlotem samochodowym. Przed mszą świętą wszyscy uczestnicy zaparkowani są wokół kościoła na długo przed samym święceniem. Między motocyklami i samochodami można bez przeszkód chodzić, oglądać je, zagadać do właściciela, czegoś się dowiedzieć. Trudno tylko zrobić porządne zdjęcia, ponieważ uliczki są ciasne, ale dodaje to całemu wydarzeniu sporo uroku.

Autosacrum 2023 - najciekawsze okazy

Sporo zdjęć wrzucamy oczywiście do naszej galerii, ale tutaj też chcemy wam pokazać kilka ciekawych samochodów. Autosacrum nie ma motywu przewodniego. Stojąc pod kościołem lub wybierając się na spacer między zaparkowanymi pojazdami, natkniecie się na wszystko. Od klasyków i youngtimerów przez nowsze modele po stuningowane. Każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy do galerii po więcej!

Autosacrum 2023 fot. Filip Trusz

Pogoda chciała namieszać, ale i tak były tłumy

Pogoda w pierwszą niedzielę maja tego roku chciała trochę zepsuć całe święto. Było raczej zimno, czasem wiał wiatr, chmurzyło się, a parę razy pokropiło, ale nie odstraszyło to ludzi. Osób było naprawdę dużo, a przy ciekawszych autach trudno zrobić zdjęcie bez kogoś w kadrze. Zresztą zobaczcie sami:

Autosacrum 2023 fot. Filip Trusz

Samochodowa msza święta, która zainteresuje każdego, kto lubi motoryzację

Święty Krzysztof, patron parafii, zobowiązuje. Zbudowany na zewnątrz ołtarz również miał samochodowy motyw, a na terenie kościoła znajdziemy kilka kolejnych motoakcentów. Wizyta na początku maja w podwarszawskiej Podkowie Leśnej to dla wierzących kierowców z okolicy chyba punkt obowiązkowy. Ale dobrze bawić się mogą także i osoby, które na mszę świętą nie pójdą.

Autosacrum 2023 fot. Filip Trusz

Jeśli lubicie motocykle i samochody, to może to być pomysł na majowy weekend

Tak jak ja. Do kościoła chodzę sporadycznie, a w Podkowie Leśnej spędziłem przyjemne dwie godziny, oglądając nietypowe samochody i rozmawiając z kilkoma zapaleńcami. W ogóle nie czułem, że przyjechałem tu w ramach pracy. Na wydarzeniu można się poczuć jak na zlocie miłośników motoryzacji. To oznacza dobrą zabawę i pozytywne emocje. Przyznam, że pochodziłem do tematu trochę z rezerwą, a na miejscu okazało się, że niepotrzebnie.

To ciekawe wydarzenie, które warto mieć na radarze, planując pierwszy majowy weekend za rok. Głośne samochody i motocykle (głównie one) robiły furorę wśród podekscytowanych dzieci. Może to dobry pomysł na rodzinny spacer. Zwłaszcza że wokół kościoła działały knajpki i kawiarnie, a pod wejściem ustawione były stragany m.in. z obwarzankami i zabawkami. Oby za rok było cieplej i słoneczniej...

Autosacrum 2023 fot. Filip Trusz