Gigantyczne zamieszanie na obwodnicy Trójmiasta. Drogowcy zwęzili nie te pasy co trzeba

O takiej pomyłce dawno nie słyszeliśmy, a szczególnie przy okazji remontów i budowy tak ważnych i zatłoczonych arterii, jak Obwodnica Metropolitalna wokół Gdańska, Sopotu i Gdyni. Jak poinformowało Radio Gdańsk wykonawca prowadzący remont na obwodnicy w okolicy węzła Gdańsk Południe, najpierw zapowiedział, że zwęzi jezdnię drogi ekspresowej w kierunku Gdańska.

W środę rano okazało się jednak, że utrudnienia pojawiły się na jezdni w przeciwnym kierunku. Efekt? Kierowcy utknęli w kilkukilometrowym korku, który zaczynał się już w okolicach węzła Rusocin. Z relacji kierowców wynika, że pokonanie tego krótkiego odcinka zajmowało pół godziny.

Co prawda drogowcy po południu przenieśli się już na jezdnię w kierunku Gdyni, ale trudno się dziwić, że powstało spore zamieszanie. Zła wiadomość jest taka, że prace przy budowie fundamentów wiaduktów i związane z tym utrudnienia mają potrwać przez tydzień do czwartku 27 kwietnia. Wiadomo, że w tym czasie stale będą wprowadzane zwężenia jezdni Obwodnicy Trójmiasta do jednego pasa ruchu

Drogowcy opublikowali aktualny harmonogram prac i utrudnień:

20.04.2023 r. (czwartek)

od 7:00 do ok. 13:00, jezdnia w kier. Gdyni: zabijanie ścianek szczelnych;

od ok. 13:30 do ok. 18:00 jezdnia w kier. Łodzi: zabijanie ścianek szczelnych;

21.04.2023 r. (piątek)

od 10:00 do 14:00, jezdnia w kier. Łodzi lub w kier. Gdyni: prace uzupełniające;

24.04.2023 r. (poniedziałek)

do 7:00 do 17:00, jezdnia w kier. Łodzi: wykop z zabezpieczonej ściankami podpory P2;

25.04.2023 r. (wtorek)

od 7:00 do 17:00, jezdnia w kier. Łodzi: wykop z zabezpieczonej ściankami podpory P2;

26.04.2023 r. (środa)

od 7:00 do 17:00, jezdnia w kier. Łodzi: wykop z zabezpieczonej ściankami podpory P2;

27.04.2023 r. (czwartek)

od 10:00 do 15:00, jezdnia w kier. Łodzi: betonowanie.

Źródło: Radio Gdańsk