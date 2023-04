Znak B-37 jest wyjątkowy. Działa co drugi dzień, ale nie zawsze

Szerzej o znakach drogowych i podstawowych zasadach ruchu opowiadamy w tekstach publikowanych w serwisie Gazeta.pl.

Znak drogowy razu ustawiony przy drodze obowiązuje zawsze. Tak sobie zapewne myślicie. Są jednak wyjątki, które być może tylko potwierdzają tę regułę. Mimo wszystko warto o nich pamiętać. Przykładem takiego właśnie wyjątku jest znak B-37. Jego definicja brzmi naprawdę ciekawie.

Znak B-37 to prawie zakaz postoju. Prawie!

Znak B-37 przypomina nieco znak B-35 "Zakaz postoju". Ma czerwoną obwódkę, niebieskie tło i czerwoną ukośną poprzeczkę. Tyle że w przypadku oznaczenia B-37 pojawia się również jedynka rzymska. A ona informuje kierującego o tym, że zakaz postoju obowiązuje, ale tylko w nieparzyste dni miesiąca. Reszta zasad jest dokładnie taka sama. Za znakiem można się zatrzymać na maksymalnie 60 sekund. Żeby wysadzić jednego z pasażerów czy np. przekazać znajomemu reklamówkę z zakupami. Postój powyżej 60 sekund w nieparzyste dni miesiąca za znakiem B-37 oznacza wykroczenie.

Mandat za parkowanie za znakiem B-37 i lista wyjątków

Zaparkowanie za znakiem B-37 w nieparzysty dzień miesiąca może wiązać się z mandatem. Ten wynosi 100 zł. Do konta kierowcy dopisywane są też 2 punkty karne. Kogo nie dotyczy oznaczenie? Nie odnosi się do samochodów kierowanych przez osoby niepełnosprawne o obniżonej sprawności ruchowej lub przewożących takiego inwalidę – pod warunkiem że są oznaczone właściwą kartą parkingową. Poza tym do tych tablic nie muszą się stosować pojazdy, które spełnią wymogi stawiane np. dodatkowym oznaczeniem T-26 (parkowanie równoległe).

Analogicznie do znaku B-37 działa oznaczenie B-38 "Zakaz postoju w dni parzyste". W tym przypadku w parzyste dni miesiąca prowadzący może zatrzymać się za znakiem w celu wysadzenia pieszego, ale zaparkować auta już nie może. W dni nieparzyste oznaczenie nie obowiązuje.

Skąd pomysł na znak drogowy B-37?

Czemu dzień miesiąca może mieć znaczenie? Znaki B-37 i B-38 umieszcza się w miejscach, w których np. co drugi dzień pojawia się dostawa towaru, ewentualnie śmieciarka. Chodzi o ułatwienie ruchu tym pojazdom i sprawienie, że zaparkowane auta nie będą blokować im dostępu do drogi. A to jeszcze nie koniec. Bo znaki B-37 i B-38 nie obowiązują przez całą dobę. Przestają obowiązywać w godz. 21:00-24:00. To czas, który kierowca otrzymuje na przeparkowanie pojazdu w miejsce, w którym postój jest możliwy (czyli np. na drugą stronę ulicy).