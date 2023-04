Sztuczna inteligencja stworzyła perfekcyjne samochody. Ciekawe zdjęcia z NYIAS

Sztuczna inteligencja została zaproszona do zabawy z dwoma samochodami Lexusa. Japończycy na jej pastwę rzucili swoje dwa duże SUV-y, bardzo luksusowego RX-a i stuprocentowo elektrycznego RZ-a. Skąd taki pomysł? Pandemia trochę zepsuła wielkie Salony Samochodowe, ale one wciąż się odbywają. Niedawno relacjonowaliśmy Poznań, a teraz oczy całej branży zwrócone są na Nowy Jork. To właśnie podczas New York International Auto Show (NYIAS) powstały zdjęcia z galerii.

REKLAMA

Zobacz wideo [Autopromocja] Nowa generacja Lexusa NX. Przeszła tylko lifting, czy jest zupełnie nowym modelem? Sprawdzamy!

Dwa SUV-y i sztuczna inteligencja

Właśnie podczas amerykańskich targów odwiedzający mieli możliwość odwzorowania swojej wizji, dokąd pojechaliby najnowszymi SUV-ami japońskiej marki premium.

Goście mogli puścić wodze fantazji i stworzyć dla Lexusów RX oraz RZ nawet najbardziej szalone otoczenie. Przy pomocy promptów, czyli czyli precyzyjnych komend tekstowych, generatywna sztuczna inteligencja (Generative AI) tworzyła grafiki w bardzo dobrej jakości, a obrazy były wyświetlane na ogromnym, 98-calowym ekranie w strefie Lexusa.

- chwali się Lexus. Jak powstały zdjęcia? W pracach nad stworzeniem modelu sztucznej inteligencji, który pomoże w tworzeniu obrazów, Lexus współpracował z inżynierami z Toyota Connected North America (TCNA), mieszczącego się w Plano w Teksasie centrum specjalizującego się w oprogramowaniach, uczeniu maszynowym, sztucznej inteligencji, chmur obliczeniowych i danych.

Niemcy wybrali klasyka roku. Nie jest z Niemiec. Prawdziwa legenda z Japonii

TCNA . AI i samochody - jak to działa? Oddajemy głos ekspertom

Nie jesteśmy specjalistami od AI. W tych tematach polecamy naszych kolegów i koleżanki z Next.gazeta.pl. My dzisiaj zdamy się na tłumaczenia Lexusa. Technologia TCNA wykorzystuje najnowocześniejsze modele generatywnej sztucznej inteligencji takie jak Stable Diffusion i ControlNet. Wszystko po to, bystworzyć własny model pozwalający na generowanie fotorealistycznych lub artystycznych obrazów za pomocą wprowadzania promptów. Sztuczna inteligencja „nauczyła się" wyglądu modeli RX i RZ na podstawie ponad 500 zdjęć każdego z aut, rejestrując nawet najdrobniejsze szczegóły. Tak tłumaczy to Shravanthi Denthumdas, wiceprezes ds. technologii w TCNA:

TCNA zawsze szukamy nowych sposobów wykorzystania danych, sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i innych najnowocześniejszych technologii. Generative AI to zupełnie nowa dziedzina dla większości firm i jesteśmy entuzjastycznie nastawieni do naszej współpracy z zespołem marketingowym Lexusa. To kolejny sposób na wykorzystanie technologii do budowania silnych relacji z klientami i gośćmi targów.

Elektryczny Lexus RZ 450e wyceniony w Polsce

Lexus RX i RZ - co to za samochody?

W Polsce Lexus RX to flagowy SUV japońskiego producenta. To luksusowy SUV w rozmiarze XL. Mierzy 4890 mm długości, 1920 mm szerokości całkowitej, 1695 mm wysokości i 2850 mm rozstawu osi. Na rynku rzuca więc wyzwanie niemieckim markom. Ma nad nimi przewagę w postaci przyjaznego dla kierowcy wnętrza i napędów hybrydowych. Wg autokalog.pl aktualnie najtańszy RX, nowej generacji, kosztuje 352 900 zł. Lexus RZ to także SUV, ale odrobinę mniejszy - mierzy 4805 mm długości, 1895 szerokości i 1635 mm wysokości. Rozstaw osi jest dokładnie ten sam - 2850 mm. RZ to stuprocentowy elektryk, który ma 313 KM, przejedzie 440 km bez ładowania (WLTP) i kosztuje 329 900 zł.