Dobry katolik z BMW śpieszył się do kościoła. Wrzucił policjantom łapówkę "na dobry obiad"

Nawet 10 lat więzienia grozi kierowcy BMW, który próbował wręczyć łapówkę zatrzymującym go policjantom. Mężczyzna chciał w ten sposób uniknąć mandatu za przekroczenie prędkości. Wrzucając dwa stuzłotowe banknoty do radiowozu, wytłumaczył, że śpieszył się do kościoła.

