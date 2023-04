Holowanie na obwodnicy Krakowa. Jeszcze głupota, czy już brak strachu? [WIDEO]

Nagranie z seatem leonem holującym opla merive, które trafiło do sieci, z powodzeniem można by wrzucić do kompilacji niebezpiecznych zachowań z dalekiego wschodu. To jednak nie akcja z rosyjskich peryferii, ale z obwodnicy Krakowa, która jest trasą szybkiego ruchu.

REKLAMA

Na filmie widać, jak dwa samochody osobowe z oznaczeniami taksówek lub aut do przewozu osób, holują się nawzajem na prowizorycznej lince. Problem w tym, że wspomniana linka jest zdecydowanie za krótka. Według przepisów odległość między holującymi się pojazdami, które używają połączenia giętkiego, musi mieć od 4 do 6 m. Na filmie widać, że na oko przerwa między samochodami to 1/2 długości opla merivy, który mierzy dokładnie 4 metry.

To jednak nie koniec. "Dżentelmeni" spod Krakowa, tak ich nazwijmy, najwyraźniej nie wiedzą co to strach, bo na tej przykrótkiej lince pędza z prędkością ok. 130 km/h. Tak przynajmniej można wywnioskować z nagrania. Wystarczy szybkie spojrzenie do Kodeksu drogowego, żeby zorientować się, że przekroczyli dozwoloną prędkość o ok. 70 km/h. Zgodnie z art. 31 ustawy Prawo o ruchu drogowym, aut mogą holować się z prędkością 30 km/h w ternie zabudowanym lub 60 km/h poza nim.

Z powodu tych ograniczeń prawo zabrania holowania się na autostradach, z wyjątkiem ściągania w ten sposób pojazdów do pierwszego zjazdu lub do MOP-u. Zgodnie z polskim prawem jest to dozwolone na drogach ekspresowych, choć ludzie rozsądni starają się tego unikać z prostego powodu. Jak łatwo się domyślić różnicy prędkości, jakie występują między samochodami holującymi się a innymi pojazdami. Przypomnijmy, na drogach ekspresowych można jechać z dwukrotnie wyższą prędkością (120 km/h), a na autostradzie kierowcy mogą rozpędzać się do 140 km/h.

Eksperci ostrzegają: przez auta elektryczne grozi nam zawalenie parkingów

I to także nie koniec. Holowany pojazd powinien być oznaczony z tyłu trójkątem ostrzegawczym albo ewentualnie "wysyłać żółte sygnały błyskowe", czego oczywiście dżentelmeni z opublikowanego filmu tego nie uczynili.

Zasady holowania w Polsce – przepisy

Art. 31. [Warunki i zakazy holowania]

1. Kierujący może holować pojazd silnikowy tylko pod warunkiem, że:

1) prędkość pojazdu holującego nie przekracza 30 km/h na obszarze zabudowanym i 60 km/h poza tym obszarem;

2) pojazd holujący ma włączone światła mijania również w okresie dostatecznej widoczności;

3) w pojeździe holowanym znajduje się kierujący mający uprawnienie do kierowania tym pojazdem, chyba że pojazd jest holowany w sposób wykluczający potrzebę kierowania nim;

4) pojazd holowany jest połączony z pojazdem holującym w sposób wykluczający odczepienie się w czasie jazdy; nie dotyczy to holowania motocykla, który powinien być połączony z pojazdem holującym połączeniem giętkim w sposób umożliwiający łatwe odczepienie;

5) pojazd holowany, z wyjątkiem motocykla, jest oznaczony z tyłu po lewej stronie ostrzegawczym trójkątem odblaskowym, a w okresie niedostatecznej widoczności ma ponadto włączone światła pozycyjne; zamiast oznaczenia trójkątem odblaskowym pojazd holowany może wysyłać żółte sygnały błyskowe w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu;

6) w pojeździe holowanym na połączeniu sztywnym jest sprawny co najmniej jeden układ hamulców, a w pojeździe holowanym na połączeniu giętkim – dwa układy;

7) odległość między pojazdami wynosi nie więcej niż 3 m przy połączeniu sztywnym, a od 4 m do 6 m przy połączeniu giętkim, przy czym połączenie jest oznakowane na przemian pasami białymi i czerwonymi albo zaopatrzone w chorągiewkę barwy żółtej lub czerwonej; przepisu tego nie stosuje się w razie holowania pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Zabrania się holowania:

1) pojazdu o niesprawnym układzie kierowniczym lub o niesprawnych hamulcach, chyba że sposób holowania wyklucza potrzebę ich użycia;

2) pojazdu za pomocą połączenia giętkiego, jeżeli w pojeździe tym działanie układu hamulcowego uzależnione jest od pracy silnika, a silnik jest unieruchomiony;

3) więcej niż jednego pojazdu, z wyjątkiem pojazdu członowego;

4) pojazdem z przyczepą (naczepą);

5) na autostradzie, z wyjątkiem holowania przez pojazdy przeznaczone do holowania do najbliższego wyjazdu lub miejsca obsługi podróżnych.

3. W razie holowania pojazdu w sposób wykluczający potrzebę kierowania nim lub użycia hamulców, rzeczywista masa całkowita pojazdu holowanego nie może przekraczać rzeczywistej masy całkowitej pojazdu holującego.